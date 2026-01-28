বেবিচকের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী হাবিবুর কারাগারে

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলায় বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সাবেক প্রধান প্রকৌশলী হাবিবুর রহমানকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন।
আজ বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে দুদকের একটি দল হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে।
দুদকের আইনজীবী দেলোয়ার জাহান বলেন, আজ হাবিবুরকে আদালতে হাজির করা হয়। দুদকের পক্ষে সংস্থাটির সহকারী পরিচালক সাইদুর রহমান আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আবেদন করেন। পরে আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন।
গত ২০২৫ সালের ২৭ জানুয়ারি কক্সবাজার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর সামরিক উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদক। এ মামলায় হাবিবুর রহমান এজাহারভুক্ত আসামি।
আবেদনে বলা হয়েছে, কক্সবাজার বিমানবন্দর রানওয়ে সম্প্রসারণ প্রকল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে হাবিবুর রহমানসহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলার তদন্ত চলাকালে হাবিবুর সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে। সে জন্য আসামিকে সেগুনবাগিচা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামি একজন প্রতারক চক্রের সক্রিয় সদস্য।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, আসামি মামলা–সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদানে বাধা সৃষ্টি করছেন। ফলে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ ছাড়া আসামিকে জামিন দেওয়া হলে আলামত নষ্ট করা এবং সাক্ষীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামিকে তদন্ত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জেলহাজতে আটক রাখা প্রয়োজন।