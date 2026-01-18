ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত
ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত
বাংলাদেশ

জেমকন গ্রুপের কাজী ইনাম আহমেদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দুর্নীতির অভিযোগে করা মামলার তদন্ত চলমান থাকায় জেমকন গ্রুপের পরিচালক কাজী ইনাম আহমেদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ রোববার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

দুদকের পক্ষে আদালতে আবেদনটি করেন সংস্থার সহকারী পরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এ কে এম মর্তুজা আলী সাগর।

আবেদনে বলা হয়, কাজী ইনাম আহমেদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে সংগতিবিহীন ৩২ কোটি ৬৬ লাখ ১৬ হাজার টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আছে। তাঁর নামে বিভিন্ন ব্যাংকের ১৪টি হিসাবে ৭৪ কোটি ৭৮ লাখ ৭৮ হাজার টাকার অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। এসব সম্পদ হস্তান্তর, স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিং করার অভিযোগে মামলা হয়েছে।

আবেদনে আরও বলা হয়, বর্তমানে মামলাটি তদন্তাধীন। তদন্তকালে আসামি কাজী ইনাম আহমেদ তাঁর নামে থাকা অবৈধ সম্পত্তি হস্তান্তর করে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। তিনি বিদেশে পালিয়ে গেলে তদন্ত কার্যক্রম দীর্ঘায়িত বা ব্যাহত হতে পারে। তাই মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামির বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন।

আরও পড়ুন