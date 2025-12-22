স্ত্রী–সন্তানসহ বিএনপির মনোনীত প্রার্থী জালাল উদ্দিনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

বিধিবহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান থাকায় চাঁদপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী জালাল উদ্দিন, তাঁর স্ত্রী ও তিন সন্তানের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক মো. আবদুল্লাহ আল মামুন সোমবার এ আদেশ দেন।
নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা অন্যরা হলেন জালাল উদ্দিনের স্ত্রী শাহানাজ শারমিন, তাঁদের ছেলে সাইদ মোহাম্মদ রিজভী ও সাইদ মোহাম্মদ আলভী এবং মেয়ে আয়েশা তাসমিয়া তানভী।
দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক এস এম মামুনুর রশীদ বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞার আবেদন করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, জালাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিধিবহির্ভূত অর্থ উপার্জনের অভিযোগ রয়েছে। এসব অর্থ তিনি নিজের ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের নামের ব্যাংক হিসাবে এনে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগও রয়েছে। এসব অভিযোগ বর্তমানে অনুসন্ধানাধীন। এ অবস্থায় বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, জালাল উদ্দিন সপরিবার যেকোনো সময় দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যেতে পারেন। এ কারণে অভিযোগগুলোর সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশ গমন বন্ধ রাখা একান্ত প্রয়োজন।