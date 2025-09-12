শুভ সকাল। আজ ১২ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
লন্ডনভিত্তিক দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল টাইমস (এফটি) নতুন একটি তথ্যচিত্র প্রচার করেছে বৃহস্পতিবার। তথ্যচিত্রের নাম ‘বাংলাদেশের হারানো বিলিয়ন: চোখের সামনেই চুরি’। মূলত দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থপাচার ও তা পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নিয়ে তথ্যচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। বিস্তারিত পড়ুন...
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের জন্য দোয়া-মোনাজাত করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জয়ী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের নেতারা। বৃহস্পতিবার সকালে এই নেতারা প্রথমে রাজধানীর রায়েরবাজারে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের কবরস্থানে গিয়ে দোয়া-মোনাজাত করেন। এরপর তাঁরা রায়েরবাজারে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে গিয়ে দোয়া ও মোনাজাত করেন। বিস্তারিত পড়ুন...
ইসরায়েল ৭২ ঘণ্টায় মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার ছয়টি দেশে হামলা চালিয়েছে। গত মঙ্গলবার কাতারের রাজধানী দোহায় বিমান হামলা চালায় দেশটি। এ ছাড়া লেবানন, সিরিয়া, তিউনিসিয়া ও ইয়েমেনে পৃথক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি অব্যাহত আছে। বিস্তারিত পড়ুন...
আট বছর বয়সে নাচ দিয়ে নজর কেড়েছিলেন অবনীত কৌর। ছোট পর্দার জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘ড্যান্স ইন্ডিয়া ড্যান্স লিটল মাস্টার্স’-এ সেরা হতে না পারলেও দর্শককে মুগ্ধ করেছিল তাঁর নাচ ও অভিব্যক্তি। পরে অভিনয়ে এসে এখনো নিজের পায়ের নিচের মাটি শক্ত করতে পারেননি। তবে অবনীত আলোচনায় ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলির সঙ্গে নাম জড়িয়ে। বিস্তারিত পড়ুন...
চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় লাভসিকনেস কোনো নির্দিষ্ট রোগ নয়। তাই এ কথা বলার উপায় নেই যে লাভসিক ব্যক্তিমাত্রই অসুস্থ। তবে বিশেষজ্ঞরা একে নিতান্ত সাদামাটা এক দুঃখবিলাস হিসেবেও দেখছেন না। জীবনধারায় বড়সড় প্রভাব ফেলতে পারে লাভসিকনেস। তাই বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। বিস্তারিত পড়ুন...