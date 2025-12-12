হাদির ভাইয়ের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার ফোনালাপ, সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস

রাজধানীর পুরানা পল্টনে সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত শরিফ ওসমান হাদির ভাই ওমর বিন হাদির সঙ্গে কথা বলেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। আজ শুক্রবার রাত ৯টার দিকে প্রধান উপদেষ্টা টেলিফোনে হাদির ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেন।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এ তথ্য জানিয়েছে। টেলিফোন কলে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, ওসমান হাদির ওপর হামলার ঘটনায় উপদেষ্টা পরিষদ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত।
ফোনালাপের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিয়ে ওসমান হাদির ভাইকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি কয়েকজন উপদেষ্টাসহ পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠক করেছি। হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুততম সময়ে গ্রেপ্তার করতে বৈঠক থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’
প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, হাদির চিকিৎসার সব ব্যয় সরকার বহন করবে। তাঁর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় দেশে-বিদেশে যেখানে প্রয়োজন হয়, সেখানেই সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে সরকার।
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ‘হাদি আমাদের সবার অতি আপন ও স্নেহের মানুষ। আমরা তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমরা তাঁর জন্য দোয়া করছি। আশা করি তিনি দ্রুতই আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন।’