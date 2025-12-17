র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার মো. হুমায়ুন কবির ও মা মোসা. হাসি বেগম
অপরাধ

হাদি হত্যাচেষ্টা মামলায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিলেন ফয়সালের মা–বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যাচেষ্টা মামলার মূল আসামি ফয়সাল করিম মাসুদের মা–বাবা আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম তাঁদের জবানবন্দি রেকর্ড করেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক রোকনুজ্জামান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক রোকনুজ্জামান জানান, ফয়সালের বাবা হুমায়ুন কবির (৭০) ও মা মোসা. হাসি বেগম দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিতে রাজি হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন করেন। পরে বিচারক তাঁদের জবানবন্দি রেকর্ড করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

জবানবন্দি রেকর্ড করার আবেদনে বলা হয়েছে, মামলার ঘটনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অবগত আছেন। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আসামিরা ফয়সাল করিম মাসুদ ও তাঁর সহযোগীকে মামলার ঘটনার আগে ও পরে পালাতে এবং ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্র লুকাতে সহযোগিতা করেন। আসামিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের বক্তব্য আদালতে প্রদান করতে ইচ্ছুক। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামিদ্বয়ের জবানবন্দি ১৬৪ ধারায় লিপিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

মামলার এজাহার থেকে জানা গেছে, শরিফ ওসমান হাদি অভ্যুত্থান–পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্লাটফর্ম ইনকিলাব মঞ্চ গঠন করে আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। পল্টন মডেল থানাধীন বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় মোটরসাইকেলে থাকা দুর্বৃত্তরা ১২ ডিসেম্বর বেলা ২টা ২০ মিনিটে হাদিকে মাথায় গুলি করে পালিয়ে যান। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন। এ ঘটনায় ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের পল্টন থানায় ১৪ ডিসেম্বর হত্যাচেষ্টা মামলা করেন।

