উত্তরায় জুলাই রেভেলস সংগঠনের এক সদস্যের ওপর হামলা, হাসপাতালে ভর্তি

রাজধানীর উত্তরায় জুলাই রেভেলস নামে একটি সংগঠনের এক সদস্যের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে ওই তরুণ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।
আজ শনিবার সন্ধ্যায় উত্তরা ৮ নম্বর সেক্টর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত ওই তরুণের নাম রেজোয়ান হোসেন (২৩)।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. শাহরিয়ার আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘উত্তরা পাবলিক কলেজের পাশে জুলাই রেভেলস নামের একটি সংগঠনের অফিস রয়েছে। সন্ধ্যায় সংগঠনের সদস্য রেজোয়ান হোসেন অফিসকক্ষে বসে ছিলেন। তখন চার-পাঁচজনের একটি দল সেখানে এসে তাঁকে মারধর করেছে বলে জেনেছি। একপর্যায়ে হামলাকারীদের একজন রেজোয়ানের মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে। এতে তাঁর মাথা ফেটে যায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উত্তরার ইউএসবি স্পেশালাইজড হসপিটালে নেওয়া হয়েছে। সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে।’
শাহরিয়ার আলী আরও বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ভুক্তভোগী হামলাকারী কয়েকজনের নাম জানিয়েছেন। তাদের আটকের চেষ্টা চলছে।