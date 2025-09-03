কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১৫ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার

রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের আরও ১৫ নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখঅ (ডিবি)। আজ বুধবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পাবনার আমিনপুর থানা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সজিবুল হক রানা (৩৮), যাত্রাবাড়ী থানা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিরাজ হোসেন শাওন (২৭), হাজারীবাগ থানা আওয়ামী লীগের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সিরাজ উদ্দিন রুবেল (৪৫), যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য মো. আরিফ হোসেন (৪৬), তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা আওয়ামী লীগের সাবেক তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মো. কাজী আবু দাউদ লালন (৫৯), ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক পাঠাগার বিষয়ক উপসম্পাদক মো. মোখলেসুর রহমান মুকুল (৩১), শাহবাগ থানা যুবলীগের সভাপতি মো. মোস্তফা (৫৫), আওয়ামী লীগ কৃষি ও সমবায়বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য মো. নাসিরুল কবির কায়েম (৩৫), মতিঝিল থানা ছাত্রলীগের সহসভাপতি শাওন কুমার দাস (২৮), মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শওকত হোসেন (৪২), ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ১০ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আব্দুর রউফ সোহেল (২৪), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক মো. মাহফুজ হোসেন (২৭), ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সদস্য মো. জহুরুল ইসলাম (৪৮), ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মো. রায়হান রনি (৩০), রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও সাবেক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল হোসেন ওরফে তুহিন (৩৬)।
ডিবি সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকার আব্দুল্লাহপুর এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মো. সজিবুল হক রানাকে গ্রেপ্তার করে ডিবি উত্তরা বিভাগ। রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টায় যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে মিরাজ হোসেন শাওনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি ওয়ারী বিভাগ। রাত পৌনে ১১টার দিকে লালবাগ এলাকা থেকে মো. সিরাজ উদ্দিন রুবেলকে গ্রেপ্তার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং গাড়ি চুরি প্রতিরোধ টিম।
সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে মো. মোখলেসুর রহমান মুকুলকে খিলক্ষেতের নামাপাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে ডিবি সাইবার বিভাগের একটি দল। একই দিন সন্ধ্যা সাতটার পর মো. মোস্তফাকে শ্যামপুর থানা এলাকার জুরাইন থেকে, রাত সাড়ে ১১টার দিকে নাসিরুল কবির কায়েমকে, শাওন কুমার দাসকে সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার দিকে মতিঝিল থানাধীন এজিবি কলোনি এলাকা থেকে, অন্যদিকে সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে সাতটায় আব্দুর রউফ সোহেলকে পল্টন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মো. মাহফুজ হোসেন ও মো. জহুরুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে ডিবি লালবাগ বিভাগের লালবাগ জোনাল টিম।
পুলিশ আরও জানায়, আজ বুধবার বেলা পৌনে একটার দিকে ডেমরা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মো. আরিফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি সাইবার দক্ষিণ বিভাগ। অপর এক অভিযানে মো. কাজী আবু দাউদ লালনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি সাইবার বিভাগ। আজ বেলা একটার দিকে লালবাগ এলাকা থেকে মো. রায়হান রনিকে, সকাল আনুমানিক ৮টার দিকে আদাবর এলাকা থেকে এস এম তৌহিদ আল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়।