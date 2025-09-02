হত্যা
হত্যা
অপরাধ

দক্ষিণখানে পারিবারিক কলহে স্ত্রী হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর দক্ষিণখানে পারিবারিক কলহের জেরে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল সোমবার রাতে দেওয়ানবাড়ি পাকারমাথা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন স্বামী মাসুদ আলমকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। নিহত হয়েছেন তাঁর স্ত্রী আকলিমা আক্তার (৩৩)।

নিহত আকলিমার মেয়ের স্বামী আবির হোসেন বলেন, রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে মাসুদ আকলিমাকে এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেন। এতে আকলিমার মাথা ও দুই হাত জখম হয়। পরে তাঁকে উত্তরায় কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে রাত ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, নিহত নারীর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি দক্ষিণখান থানাকে জানানো হয়েছে।
দক্ষিণ খান থানার উপপরিদর্শক আনোয়ার হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনার সময় ধস্তাধস্তির মধ্যে মাসুদের হাত কেটে যায়। স্থানীয় লোকজন তাঁকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন। পরে চিকিৎসার জন্য তাঁকে পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, আট বছর আগে প্রেম করে মাসুদ ও আকলিমা বিয়ে করেন। এটি ছিল দুজনেরই দ্বিতীয় বিয়ে। আকলিমার প্রথম সংসারে একটি সন্তান আছে। বিয়ের পর মাসুদ দুবাই চলে যান এবং আকলিমা স্থানীয়ভাবে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। এ সময় স্ত্রীর পরকীয়া সন্দেহে দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি হয়। ছয় মাস আগে দুবাই থেকে দেশে ফেরেন মাসুদ।

