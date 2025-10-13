নিউমার্কেট সিটি কমপ্লেক্সে চুরি: ১ লাখ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

রাজধানীর নিউমার্কেট সিটি কমপ্লেক্সে চুরির ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়ে বলা হয়, গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম মো. আলিম হাওলাদার (৩৬)। তাঁর তথ্যের ভিত্তিতে চুরি যাওয়া টাকার মধ্যে ১ লাখ ৪০ হাজার উদ্ধার করা হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪ অক্টোবর রাতে নিউমার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের (বিশ্বাস বিল্ডার্স) চতুর্থ ও নিচতলায় চুরি হয়। অজ্ঞাতনামা চোর প্রায় ২১ লাখ টাকা চুরি করে। এ ঘটনায় মো. মানিক বাদী হয়ে নিউমার্কেট থানায় চুরির মামলা করেন।
ডিএমপি সূত্র জানায়, মামলা তদন্তে নিউমার্কেট থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে। তারা প্রযুক্তির সহায়তায় আসামি শনাক্ত করে। গত শুক্রবার ভোররাতে বরগুনার বামনা থেকে আলিমকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে গ্রেপ্তারে সহায়তা করে বামনা থানা-পুলিশ।
ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আলিমকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে চুরির সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্টতা স্বীকার করেছেন তিনি।