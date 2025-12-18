অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২: সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ৯৬৮

‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ নামের বিশেষ অভিযানে সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় যৌথ বাহিনী ৯৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় বেশ কিছু অস্ত্র, গুলি ও ককটেল উদ্ধার করা হয়।
গত শনিবার রাত থেকে শুরু হয়ে গতকাল বুধবার মধ্যরাত পর্যন্ত চলা চার দিনের এই অভিযানে ৪ হাজার ২৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদি ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর গত শনিবার আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোর কমিটির সভায় জাতীয় নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং ‘ফ্যাসিস্টদের’ দমনে এ অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী ওই দিন রাত থেকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও সেনাবাহিনী ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ নামের বিশেষ অভিযান শুরু করে।
আজ বৃহস্পতিবার পুলিশ সদর দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় এই বিশেষ অভিযানে ৯৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১ হাজার ৭৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযানে একটি শটগান, একটি বিদেশি রিভলবার, একটি পাইপগান, একটি এলজি, আটটি ককটেল, পাঁচটি গুলি, ৯টি কার্তুজ, বিস্ফোরিত ও অবিস্ফোরিত ছয়টি গ্যাস সেল, ১২টি দেশীয় অস্ত্র ও দুটি বার্মিজ চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।
এর আগে গাজীপুরে ছাত্র-জনতার ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনায় এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে গাজীপুরসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি অপারেশন ডেভিল হান্ট শুরু হয়েছিল।