অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২

সারা দেশে তিন দিনে গ্রেপ্তার ১ হাজার ৮৬৬

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও ফ্যাসিস্টদের দমনে দেশজুড়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২’ নামে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনী। গত শনিবার রাত থেকে এ অভিযান শুরু হয়েছে। সোমবার রাত পর্যন্ত গত তিন দিনে এ অভিযানে ১ হাজার ৮৬৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে ১২টি।

আজ মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

পুলিশ সদর দপ্তর সূত্র জানায়, গত শনিবার থেকে সোমবার রাত পর্যন্ত চলা এ অভিযানে ১ হাজার ৮৬৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮২৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময়ে ছয়টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি এলজি, একটি দেশীয় ওয়ান শুটারগান এবং দুটি বার্মিজ চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।

এর আগে গত রোববার পর্যন্ত আরও ৬টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এ নিয়ে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ–২’–এ মোট ১২টি অস্ত্র উদ্ধার করা হলো।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী শরিফ ওসমান বিন হাদি ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর গত শনিবার আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোর কমিটির সভায় জাতীয় নির্বাচনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করাসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং ‘ফ্যাসিস্টদের’ দমনে এ অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়।

সে অনুযায়ী ওই দিন রাত থেকে পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট ও সেনাবাহিনী ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ নামের বিশেষ অভিযান শুরু করে।

এ বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন প্রথম আলোকে বলেন, ‘মূলত অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও আগামী জাতীয় নির্বাচনে কোনো সহিংসতা যাতে না হয়, সে জন্য এ অভিযান চলছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যৌথ বাহিনীর এ অভিযান চলবে।’

এর আগে গত ৮ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযান ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ শুরু হয়েছিল।

গাজীপুরে ছাত্র-জনতার ওপর সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে ও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনতে গাজীপুরসহ সারা দেশে যৌথ বাহিনীর সমন্বয়ে অপারেশন ডেভিল হান্ট পরিচালনা করা হয়।

