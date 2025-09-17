হাতকড়া
হাতকড়া
অপরাধ

মোহাম্মদপুর ও আদাবর থেকে ২৭ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৭ জনকে গ্রেপ্তারের তথ্য দিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মঙ্গলবার দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে আদাবর থানা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন শহিদুজ্জামান ওয়ারেসি সুজন (৪৬), ওসমান গনি (২৪), আবু বক্কর সজীব (২২), ওলি খান (২১) ও অনিক আহম্মেদ (২৯)।

এ ছাড়া অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পরোয়ানাভুক্ত আসামিসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা হলেন মোরশেদা আক্তার (৩৮), মুন্না ইসলাম (২৩), আদনান হোসেন ইমন (২৪), ইব্রাহিম (২৭), আল আমিন (১৯), ইমন (২৫), হাবিবুর রহমান হাবু (৩৪), রবিউল আউয়াল (২১), খোরশেদ আলম (২৮), আল আমিন ওরফে রুবেল (২৭), সজল (২২),  রেজওয়ান ওরফে ঈশান (১৬), সিফাত ওরফে মুসা (১৯), শিমুল (২০), পারভেজ মিয়া (২৬), হৃদয় (২৬), আবু রায়হান (২৮), সাগির (৫২),  আবু বক্কর সিদ্দিক (৪২), শহীদ মিয়া (৩৫), হৃদয় (১৮) ও সেলিম (৩২)।

এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ১৭০টি ইয়াবা, ১৭০ পুরিয়া গাঁজা ও ২টি স্টিলের চাপাতি উদ্ধার করা হয়।

আরও পড়ুন