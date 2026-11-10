এজেআর কুরিয়ারে ২৩ দিনে ১৫ বার হামলা, ইমনের নাম সামনে, আসলে নেপথ্যে কারা

চাঁদার টাকা না দেওয়ায় এজেআর কুরিয়ারের গুদাম, কার্যালয় ও পণ্যবাহী গাড়িতে একের পর এক হামলা হচ্ছে। আতঙ্কে প্রতিষ্ঠানটির পাঁচ হাজার কর্মী।
‘আমরা ক্যাপ্টেন ইমনের লোক, এই জায়গার ভাড়া আমাদের দিবি, এটা আমরা নিব’ বলে প্রকাশ্যে হুমকি ও হামলার পর থেকে এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসকে লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়েছে। একের পর এক হামলার শিকার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানটি। গত ২৩ দিনে অন্তত ১৫ বার নারায়ণগঞ্জ ও রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠানটির গুদাম, শাখা কার্যালয় এবং পণ্যবাহী গাড়িতে হামলা চালানো হয়। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ৬ কর্মী। তাঁদের একজনের শরীরের প্রায় ৫০ শতাংশ পুড়ে গেছে। এসব ঘটনায় তিনটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) ও পাঁচটি মামলার করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
মামলার এজাহার ও এজেআরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ঘটনার শুরু গত ১৮ অক্টোবর। ওই দিন রাত সাড়ে ১০টায় মোটরসাইকেলযোগে অজ্ঞাত দুই ব্যক্তি হাজারীবাগে বে-গ্রুপ থেকে ভাড়া নেওয়া কার্যালয়ের সামনে যান। তাঁদের একজন অফিসটি দখল করে নেওয়া হবে বলে কর্মকর্তাদের হুমকি দেন। এরপর গত ২০ অক্টোবর প্রথম হামলা হয়। সন্ধ্যায় হাজারীবাগে সিকদার মেডিকেল কলেজের কাছে তাঁদের প্রধান ওয়্যারহাউসে ৩৫ থেকে ৪০টি মোটরসাইকেলে করে আসা ৭০ থেকে ৮০ জন ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালান। তাঁরা নিজেদের সন্ত্রাসী ইমনের লোক পরিচয় দিয়ে ওয়্যারহাউসে ঢুকে ভাঙচুর ও লুটপাট করেন। এ সময় সিসিটিভি ক্যামেরা, এনভিআর, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত ল্যাপটপসহ প্রায় ৩১ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে যান। এ ঘটনায় ২১ অক্টোবর হাজারীবাগ থানায় মামলা করেন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক মো. আফসার উদ্দিন।
হাজারীবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোশাররফ হোসেন গত রোববার প্রথম আলোকে বলেন, এই মামলায় ১১ জন আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও অন্তত ৭ জনের নাম পাওয়া গেছে, যাঁদের গ্রেপ্তারে কাজ করছে পুলিশ।
তবে প্রতিষ্ঠানটির মানবসম্পদ ও অডিট বিভাগের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) জয়ন্ত চৌধুরীর দাবি, হামলার নেপথ্যে থাকা ব্যক্তিরা এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘তাঁরা ক্যাপ্টেন ইমনের পরিচয় দিচ্ছেন, তবে এর পেছনে কে বা কারা আছেন, তা আমরা জানি না। তাঁদের গ্রেপ্তার না করায় আমাদের ওপর হামলা থামছে না।’
শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের লোক পরিচয়ে চাঁদা দাবি করা হয়। এর পর থেকেই হামলা শুরু। হামলা হয় মোটরসাইকেলে দল বেঁধে এসে; নিক্ষেপ করা হয় ককটেল ও দাহ্য পদার্থ। পেট্রলবোমায় এক কর্মী দগ্ধ, আহত ৬ চালক ও কর্মী। ব্যাহত হচ্ছে পণ্য পরিবহন ও সরবরাহ কার্যক্রম। ৫ মামলা ও ৩ জিডি। ১১ জন গ্রেপ্তার হলেও পরিকল্পনাকারীরা অধরা।
এ বিষয়ে ওসি মোশাররফ বলেন, গ্রেপ্তার ১১ জনকে জিজ্ঞাসাবাদে নেপথ্য ক্যাপ্টেন ইমন নামে কারও তথ্য মেলেনি। তবে তাঁদের কাছ থেকে সরাসরি নির্দেশদাতা হিসেবে তিনজনের নাম পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁরা এনক্রিপ্টেড প্রযুক্তির মতো কিছু মাধ্যম ব্যবহার করছেন। ফলে নাম পেলেও অবস্থান এখনো শনাক্ত করা যায়নি। ঘটনার (২০ অক্টোবর) পরই তাঁরা গা ঢাকা দিয়েছেন। তবে যেখানেই থাকুক তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে।
পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী সানজিদুল ইসলাম ইমন স্থানীয়ভাবে ক্যাপ্টেন ইমন নামে পরিচিত। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী তিনি বিদেশে আত্মগোপনে আছেন।
এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসে ধারাবাহিক হামলা ও হুমকির মতো ঘটনা যেকোনো কুরিয়ার প্রতিষ্ঠানের জন্যই ক্ষতিকর। কেন এসব ঘটনা ঘটছে, ভবিষ্যতে যাতে এমন না ঘটে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। হামলা বন্ধ না হলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।হাফিজুর রহমান পুলক, সভাপতি, কুরিয়ার সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, ক্রমাগত এসব হামলার নেপথ্যে শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের যোগসূত্র পাওয়া গেছে। তিনি দেশের বাইরে আত্মগোপনে থেকে ওই এলাকায় অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে তিনি স্থানীয় কিশোর গ্যাং বা ছোট ছোট গ্রুপকে ব্যবহার করেন। একেক ঘটনায় একেক গ্রুপকে কাজে লাগান। নির্দিষ্ট ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট গ্রুপকে এর বিনিময়ে অর্থ পরিশোধ করেন। নিজের বাহিনীর পাশাপাশি পরোক্ষভাবে স্থানীয় কয়েকটি সন্ত্রাসী গ্রুপকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন সন্ত্রাসী ইমন।
মামলার পর ধারাবাহিক হুমকি-হামলা
প্রথম হামলার অভিযোগে মামলার পরদিন ২৩ অক্টোবর রাত ১১টার দিকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি বাদী আফসার উদ্দিনকে ফোন করেন। ওই ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমঝোতা না করলে তাঁকে হত্যার হুমকি দেন। একই সঙ্গে তাঁর বাসস্থানের ঠিকানা জানা আছে বলেও হুমকি দেন। পরদিন ২৪ অক্টোবর ভোরে হাজারীবাগের ওয়্যারহাউসের সামনে রাখা দুটি কাভার্ড ভ্যান ভাঙচুর করা হয়। ২৫ অক্টোবর ভোরে ওয়্যারহাউসের ইন্টারনেট লাইন ও টয়লেট রুমের পেছনে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। কর্মকর্তারা বলছেন, নিরাপত্তাকর্মীদের তৎপরতায় আগুন বড় আকার ধারণ করতে পারেনি।
একই দিন সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে কাজ শেষ করে বাসায় ফেরার সময় ছয় থেকে সাতজন দুর্বৃত্ত কুরিয়ার সার্ভিসের এক কর্মীর গতিরোধ করেন। এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মী কি না, তা জানতে চান। পরে মারধর করে তাঁর সঙ্গে থাকা একটি স্মার্টফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেয়।
এই ঘটনার রেশ না কাটতেই ২৬ অক্টোবর যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া হানিফ ফ্লাইওভার গোলচত্বর এলাকায় আবার হামলা করা হয়। সেখানে চলন্ত কাভার্ড ভ্যানে ইট নিক্ষেপ করে কাচ ভাঙচুর করা হয়। ২৭ অক্টোবর লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার আরিফ মার্কেটে এজেআরের শাখা কার্যালয়। সেদিন রাত আড়াইটার দিকে ওই কার্যালয়ের সামনে পেট্রলজাতীয় দাহ্য পদার্থ ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মার্কেটের নিরাপত্তাকর্মীরা আগুন নিভিয়ে ফেলেন। এরপর আবার দুটি কাভার্ড ভ্যানে হামলা চালানো হয়। ৩১ অক্টোবর রাতে যাত্রাবাড়ীর একই এলাকায় কাভার্ড ভ্যান দুটির কাচ ভাঙচুরের পাশাপাশি এক চালককে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।
এত কিছুর পরও ক্ষান্ত হননি অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। ১ নভেম্বর রাত ১২টার দিকে শাহবাগের মৎস্য ভবন এলাকায় এজেআরের একটি কাভার্ড ভ্যানে হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা লোহার হাতুড়ি ও হকিস্টিক দিয়ে গাড়ির কাচ ভাঙচুর করেন। চালক আহসান হাবীবকে লক্ষ্য করে ইট নিক্ষেপ করা হলে তিনি মাথায় আঘাত পান। তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এ ঘটনায় শাহবাগ থানায় করা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক (এসআই) খালেক প্রথম আলোকে বলেন, এখন পর্যন্ত জড়িত কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। ফুটেজ বিশ্লেষণ ও অন্য আলামত সংগ্রহ করে তদন্ত কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, হামলাকারীরা এজেআরের সঙ্গে বিরোধ থেকেই কাজটি করেছে।
একই রাতে মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকায় আরেকটি কাভার্ড ভ্যানে হামলা হয়। চালককে স্টিলের পাইপ দিয়ে মারধর করে গাড়ি থেকে নামানো হয়। এরপর তাঁর মুঠোফোন ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে গাড়ির কেবিনে ককটেল নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এ ঘটনায় মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা হয়েছে। তবে কাউকে শনাক্তের কথা জানাতে পারেনি পুলিশ।
পেট্রলবোমায় দগ্ধ কর্মী, পুড়েছে কোটি টাকার পণ্য
৩ নভেম্বর রাত সোয়া নয়টার দিকে মিরপুর ১১ নম্বর এলাকায় প্রতিষ্ঠানের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করছিলেন অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। একপর্যায়ে তাঁরা এজেআরের কর্মী মো. বাবুল মিয়াকে লক্ষ্য করে দুটি পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করেন। এতে তাঁর শরীরে আগুন ধরে প্রায় ৫০ শতাংশ পুড়ে যায়। এ ঘটনায় পল্লবী থানায় মামলা করা হয়। এর দুই দিন পর ৫ নভেম্বর রাত সাড়ে নয়টার দিকে মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার এলাকায় এজেআরের একটি পণ্যবাহী গাড়িতে হামলা হয়। অন্তত ১৩টি মোটরসাইকেলে ২৫ থেকে ২৬ জন ব্যক্তি এসে গাড়ির কাচ ভাঙচুর করেন। এরপর চালক গাড়ি থেকে নামলে তাঁর পায়ে রড দিয়ে আঘাত করা হয়। পরে গাড়ির কেবিনে ককটেল ও পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
আগুনে গাড়িতে থাকা বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম কার্ড, চেকবই, ওষুধ, পোশাক, প্রসাধনী, গাড়ির যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন পণ্য পুড়ে যায়। এতে প্রায় এক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে প্রতিষ্ঠানটি। এ ঘটনায়ও মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
মোহাম্মদপুর থানার ওসি মো. আবদুল হালিম প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনা দুটির পর প্রযুক্তির মাধ্যমে কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। এখন স্থানীয় সূত্র ধরে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, হামলা মোহাম্মদপুরে হলেও এটি মূলত হাজারীবাগের ঘটনার জেরে ঘটেছে। তাই হাজারীবাগ থানার সঙ্গে যৌথভাবে তাঁরা কাজ করছেন।
৪ নভেম্বর দিবাগত রাত তিনটার দিকে পল্টনের গুলিস্তান জিরো পয়েন্ট এলাকায় আরেকটি গাড়ি আটকে চালককে মারধর করা হয়। তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে গলা চেপে ধরে, লাঠি ও রড দিয়ে আঘাত করা হয়। এর বাইরে ৪ নভেম্বর হাজারীবাগে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের আবাসস্থলে গিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। জহির নামের এক ব্যক্তি সেখানে গিয়ে কর্মীদের ভয়ভীতি দেখান এবং তালা ভাঙার চেষ্টা করেন।
৭ নভেম্বর রাত সাড়ে নয়টার দিকে ধানমন্ডি এলাকায় প্রতিষ্ঠানটির পণ্যবাহী গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা জয়ন্ত চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, মিরপুর রোড ধরে হাজারীবাগের গুদামের পথে যাচ্ছিল গাড়িটি। পথে ধানমন্ডি ৩ নম্বর সড়কের পাশে পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা গাড়ি ভাঙচুর শুরু করে। তারা চালক মিজানুর রহমানকে নামিয়ে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। এ ঘটনায় মামলা করা হবে।
ওই দিন রাতে ধানমন্ডি থানার ওসি মুহাম্মদ ইমদাদুল ইসলাম তৈয়ব প্রথম আলোকে বলেন, ‘ভুক্তভোগী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ দেয়নি। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি—এজেআরের সঙ্গে বিরোধ থেকে নাকি চালকের ব্যক্তিগত বিরোধ থেকে এই ঘটনা। তবে এখনো ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া যায়নি। পাশের মার্কেটের সিসিটিভিতেও ঘটনাস্থল দেখা যায়নি।’
আজ মঙ্গলবার ভোরে এজেআর গ্রুপের কর্মকর্তা জয়ন্ত চৌধুরী প্রথম আলোকে জানান, গতকাল রাত সাড়ে নয়টার দিকে কয়েকজন সন্ত্রাসী বাংলাবাজার নর্থব্রুক হল রোডে তাঁদের গাড়িতে হামলা করে। তারা গাড়ি পোড়াতে ও চালককে হত্যার উদ্দেশ্যে চারটি পেট্রলবোমা নিক্ষেপ করে। এতে গাড়ির কাচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চালক গাড়ি দ্রুত চালিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করতে সক্ষম হন। গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে আরও একটি পরিবহনে হামলা করা হয়। একটি মোটরসাইকেলযোগে দুজন হেলমেট পরা সন্ত্রাসী বেপরোয়া গতিতে এসে হামলা করে। এ সময় ইট ছুড়ে গাড়ির কাচ ভেঙে ফেলে।
নিরাপত্তাহীনতায় প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী
দেশজুড়ে পণ্য পরিবহনসেবা দেওয়ার কাজে সরাসরি যুক্ত প্রতিষ্ঠানটির গাড়িচালক মিজানুর ৭ নভেম্বর রাতে হাজারীবাগের গুদামে যাওয়ার পথে ধানমন্ডি এলাকায় হামলার শিকার হন। মিজানুর প্রথম আলোকে বলেন, ‘কিছু বুঝে ওঠার আগেই এক মিনিটেরও কম সময়ে দুর্বৃত্তরা হঠাৎ জানালার ভেতর দিয়ে এসে আমাকে মারে এবং ভাঙচুর চালায়।’ এজেআরের এই চালক আরও বলেন, ‘এভাবে একের পর এক গাড়িতে হামলা করায় আমরা স্বাভাবিকভাবে মাল পরিবহন করতে পারছি না। আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তো গাড়ি চালানো যায় না।’
এজেআর কর্তৃপক্ষের দাবি, প্রতিষ্ঠানটিতে এমন অন্তত পাঁচ হাজার কর্মী কাজ করেন। তাঁদের বড় অংশ নিম্ন আয়ের। ধারাবাহিক হামলা ও হুমকির কারণে কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পণ্য পরিবহন ও সরবরাহ কার্যক্রমও ঝুঁকির মুখে পড়েছে।
প্রতিষ্ঠানটির মানবসম্পদ ও অডিট বিভাগের এজিএম জয়ন্ত চৌধুরী বলেন, ‘আটটি ঘটনায় আমরা মামলা ও জিডি করেছি। অন্য ঘটনায়ও অভিযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু এত অভিযোগ দেওয়ার পরও জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পারছে না পুলিশ কিংবা তদন্ত করছে না। এসব নিষ্ক্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে হামলাকারীরা আরও সাহস পাচ্ছে।’
হামলা বন্ধ ও এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করেন কুরিয়ার সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি হাফিজুর রহমান পুলক। গতকাল সোমবার প্রথম আলোকে তিনি বলেন, একটি কুরিয়ার সেবা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো অত্যন্ত কষ্টকর। নিয়মিত কর দেওয়া, বিপণন করা এবং পণ্য হারালে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এজেআর কুরিয়ার সার্ভিসে ধারাবাহিক হামলা ও হুমকির মতো ঘটনা যেকোনো কুরিয়ার প্রতিষ্ঠানের জন্যই ক্ষতিকর। কেন এসব ঘটনা ঘটছে, ভবিষ্যতে যাতে এমন না ঘটে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। হামলা বন্ধ না হলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে উল্লেখ করে হাফিজুর রহমান বলেন, বন্ধ হয়ে গেলে কুরিয়ারে কর্মরত কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের কয়েক হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। পাশাপাশি যেসব গ্রাহক সার্ভিসটি ব্যবহার করেন, তাঁরাও ভোগান্তিতে পড়বেন।