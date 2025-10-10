পুলিশের অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার ১৭১১

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৭১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার এক খুদে বার্তায় পুলিশ সদর দপ্তরের গণমাধ্যম শাখা এ তথ্য জানিয়েছে।
খুদে বার্তায় বলা হয়, গত বুধবার রাত ১২টা থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টা পর্যন্ত ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় বিভিন্ন মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১ হাজার ১৮৪ জন এবং বিভিন্ন অপরাধে ৫২৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ সময় দেশীয় একটি একনলা বন্দুক, দুটি বিদেশি পিস্তল, একটি গুলি, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি সুইচ গিয়ার চাকু উদ্ধার করা হয়েছে বলেও খুদে বার্তায় জানানো হয়।