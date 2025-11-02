ঢাকার বাড্ডা এলাকার একটি বাড়ি থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর উত্তর বাড্ডা এলাকার একটি ভবনের নিচতলার একটি কক্ষ থেকে এক যুবক ও এক যুবতীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার দুপুরে তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তিরা হলেন সাইফুল ইসলাম (২৪) ও শাকিলা আক্তার (২০)। পুলিশ বলছে, সপ্তাহখানেক আগে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। এটা হত্যাকাণ্ড হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাবিবুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, সাইফুল ও শাকিলার মধ্যে প্রেম ছিল। সাইফুল ওই ভবনের তত্ত্বাবধায়ক (কেয়ারটেকার) ছিলেন। আর শাকিলা বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করতেন। তিনি বলেন, নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ সূত্র জানায়, যে বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, সেটার মালিকের নাম আতিক। বেশ কিছু দিন আগে স্ত্রী মারা যাওয়ায় তিনি গ্রামের বাড়িতে যান। সেখান থেকে গতকাল ফিরে বাসাবাড়ি পরিষ্কার করতে গিয়ে পচা গন্ধ পান। পরে খুঁজে বেশ কয়েকটি মরা ইঁদুর দেখে তা ফেলে দেন। আজ সকালে উঠে আবারও গন্ধ পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে বাসার নিচতলায় গুদামে দুজনের মরদেহ দেখে তিনি পুলিশে খবর দেন।
পুলিশ বলছে, লাশগুলো গলে যাওয়ায় শরীরে কোনো ক্ষত ছিল কি না, তা বোঝার উপায় নেই। কী কারণে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।
এদিকে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকা থেকে মোজাফফর আহমদ চৌধুরী লেনিন (৫১) নামের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সকাল সোয়া ১০টার দিকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। খিলগাঁও থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, জাতীয় জরুরি সেবার নম্বর ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে খিলগাঁও থানা এলাকার ৬ নম্বর শান্তিপুর কালভার্ট রোডের পাশে খাল থেকে ভাসমান অবস্থায় তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশের পকেটে থাকা পরিচয়পত্রের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে।
পরিচয়পত্রের ঠিকানা অনুযায়ী, নিহতের বাড়ি মেরাদিয়া দক্ষিণ খিলগাঁও এলাকায়। তাঁর বাবার নাম সেলিম চৌধুরী।