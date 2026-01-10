প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস: রিমান্ডে ৫ আসামি

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানার প্রতারণার মামলায় গ্রেপ্তার ৫ আসামির ৩ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। পুলিশের আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ফাহমিনা খন্দকার আন্না এই আদেশ দেন।
রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া আসামিরা হলেন বেল্লাল হোসেন, জয়নাল আবেদীন, অপূর্ব ব্যানার্জী, আণোয়ার হোসেন ও মো. আল আমিন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক রফিকুল ইসলাম রাসেল জানান, আজ আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শেরেবাংলা নগর থানার উপপরিদর্শক সাইফুল ইসলাম। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, দেশব্যাপী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত থাকায় আসামি মো. মাহাবুব আলমকে ৮ জানুয়ারি রাত আটটায় যৌথ বাহিনীর সদস্যরা আটক করেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই আসামিরাসহ অজ্ঞাতনামা আসামিরা পরস্পর যোগসাজসে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রার্থীদের কাছে প্রশ্নপত্র সরবরাহের কথা বলে টাকা আত্মসাৎ করেছেন।
আবেদনে আরও বলা হয়েছে, যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে আসামিদের নিজ নিজ ঠিকানা থেকে ৯ জানুয়ারি ভোর চারটায় আটক করা হয়। আসামিদের কাছ থেকে ঘটনা প্রমাণের সহায়ক আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। এই মামলার ঘটনায় তাঁদের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। মামলার তদন্ত অব্যাহত আছে। মামলাটি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামিদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের রিমান্ড একান্ত প্রয়োজন।