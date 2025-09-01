‘ছিনতাই চেষ্টাকালে’ নিরাপত্তাকর্মীদের ধাওয়া, লেকে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু

রাজধানীর গুলশানের নিকেতনের পার্ক এলাকার ‘ছিনতাই চেষ্টাকালে’ নিরাপত্তাকর্মীদের ধাওয়া খেয়ে তিনজন যুবক পাশের লেকে ঝাঁপ দেন। এ সময় এক যুবক পানিতে ডুবে যান।
গতকাল রোববার রাতে এই ঘটনা ঘটে। মারা যাওয়া যুবকের নাম মো. জালাল (২১)। তিনি রাজধানীর মহাখালীর সাততলা বস্তিতে থাকতেন।
গুলশান থানা-পুলিশ বলছে, তারা জানতে পেরেছে, পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে চার যুবক ছিনতাইয়ের চেষ্টা করছিলেন। এটা দেখে সেখানকার নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদের ধাওয়া দেন। ধাওয়া খেয়ে তিন যুবক লেকে ঝাঁপ দেন। দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় আরেকজনকে আটক করা হয়।
গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, লেকে ঝাঁপ দেওয়া তিন যুবকের মধ্যে একজন পানিতে ডুবে যান। তাঁকে উদ্ধার করে গতকাল দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। লেকে ঝাঁপ দেওয়া অন্য দুই যুবক ওপারে গিয়ে পালিয়ে যান।
গুলশান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রুহুল আমিন বলেন, রাতে টহলের দায়িত্ব পালন করা কমিউনিটি পুলিশের মাধ্যমে লেকে ঝাঁপ দেওয়া যুবকদের কথা জানা যায়। জালালের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।