গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার
অপরাধ

যাত্রাবাড়ীতে আগ্নেয়াস্ত্র-বিস্ফোরকসহ পাঁচজন ডাকাত গ্রেপ্তার: পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে ‘আন্তজেলা ডাকাত দলের’ পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাঁদের কাছ থেকে জব্দ করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, বিস্ফোরক ও মোটরসাইকেল।

আজ মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে ডিবি এ তথ্য জানিয়েছে।

ডিএমপি মিডিয়া সেন্টার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে যাত্রাবাড়ীর দয়াগঞ্জের শহীদ ফারুক সড়ক এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ওই সময় সেখানকার একটি আসবাবের দোকানের সামনে থেকে পাঁচজনকে আটক করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন মো. লিটন জব্বার (৫২), ইসমাইল হোসেন মামুন (৫৫), মো. বাবুল বাবু (৪৫), আইয়ুব ভূঁইয়া (৩০) ও মো. রোমান (৩৫)।

অভিযানে তাঁদের কাছ থেকে ২টি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন, ৭টি গুলি, প্রায় ২ কেজি ২০০ গ্রাম বিস্ফোরক, ১টি চাপাতি ও ২টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে বলেও জানায় পুলিশ।

এ বিষয়ে ডিবি কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে যশোর সীমান্ত এলাকা থেকে অস্ত্র ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম সংগ্রহ করতেন। সেগুলো ঢাকায় এনে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কাছে বিক্রি করতেন। সেই সঙ্গে অস্ত্র ও বোমা ব্যবহার করে ডাকাতির ঘটনাও ঘটিয়ে আসছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানায় করা দুটি পৃথক মামলায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

আরও পড়ুন