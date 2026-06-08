ছিনতাই
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মতিঝিলে দিনদুপুরে গুলি করে ছিনতাই: মামলা হয়নি, কেউ শনাক্তও হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

রাজধানীর মতিঝিলে দিনদুপুরে গুলি করে ছিনতাইয়ের ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। এখন পর্যন্ত কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, মোটরসাইকেলে এসে দুইজন ছিনতাইয়ে অংশ নিলেও আরও একাধিক ব্যক্তি এই চক্রের সঙ্গে জড়িত। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তিনটি মোটরসাইকেলে আসা ব্যক্তিদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার এন এম নাসিরুদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ছিনতাইয়ের ঘটনায় এখনো মামলা হয়নি। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

এই ছিনতাইয়ের ঘটনায় ভুক্তভোগী ‘মানি এক্সচেঞ্জ’ (মুদ্রা বিনিময়) ব্যবসায়ী মো. লোকমান। তাঁর ডান হাত ও পায়ে চারটি গুলি লেগেছে। তিনি এখনো রাজধানীর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লোকমানের মেয়ের জামাই মো. রাকিব প্রথম আলোকে বলেন, সুস্থ হওয়ার পর মামলা করা হবে। তাঁর শ্বশুরের ব্যাগে ১৭ হাজার ‘ডলার’ ছিল।

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রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বর এলাকায় জনতা ব্যাংকের সামনে গতকাল রোববার বেলা তিনটার দিকে এই ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন, এক ব্যক্তির কাছ থেকে ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল দুজন। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে ওই ব্যক্তিকে গুলি করা হয়। তখন আশপাশে থাকা লোকজন ভয়ে দৌড়ে পালান। পরে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে মোটরসাইকেলে পালিয়ে যায় ওই দুই ছিনতাইকারী। ওই ব্যাগে কত টাকা ছিল, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।

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