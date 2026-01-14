পল্লবীতে বিদেশি পিস্তল, গুলিসহ একজনকে গ্রেপ্তার

রাজধানীর পল্লবী এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল, গুলিসহ মো. ইউনুস আলী (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে এ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আলমগীর জাহান প্রথম আলোকে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পল্লবীর সেকশন ১১ এলাকার বাউনিয়াবাদ হ্যাভেন সিটির পশ্চিম পাশের সড়কে অভিযান চালানো হয়। সেখানে ইউনুস আলী নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়।
ওসি আরও বলেন, তল্লাশি চালিয়ে ইউনুস আলীর কাছ থেকে একটি ৭ দশমিক ৬৫ বোরের বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। পিস্তলের গায়ে ইউএসএ লেখা রয়েছে। এ ছাড়া একটি ম্যাগাজিন ও তিনটি গুলি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ইউনুস আলী পল্লবীর সেকশন ১১ এলাকার ব্লক ডি এলাকার বাসিন্দা। উদ্ধার করা আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।
এদিকে আজ বুধবার ভোরে পল্লবীর বালুর মাঠ বস্তি এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে ১২ কেজি গাঁজাসহ দুই নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার দুই নারী হলেন মর্জিনা বেগম (৫০) ও ইয়াসমিন আক্তার শান্তা (৩২)। তাঁদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।