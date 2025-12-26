প্রথম আলোতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মামলায় পঞ্চগড় থেকে একজন গ্রেপ্তার

প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আতাহার আলী ওরফে স্বপন (৩৩) নামের আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পঞ্চগড় থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ নিয়ে এই মামলায় মোট ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হলো।
আজ শুক্রবার পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার মো. ইবনে মিজান প্রথম আলোকে বলেন, পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য ও সহযোগিতায় পঞ্চগড় থেকে আতাহার আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও তেজগাঁও থানার পরিদর্শক (অপারেশনস) আবদুল হান্নানের আদালতে দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রথম আলোয় হামলার সময় বিভিন্ন স্পর্শকাতর ভিডিও ও ছবি ফেসবুকে আপলোড করে জনগণকে উত্তেজিত করতে তা বেশি বেশি শেয়ার করার জন্য উৎসাহিত করেন আতাহার আলী। এ ছাড়া তাঁর ফেসবুকে বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী প্রচারণা ও উসকানিমূলক তথ্য দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্রেপ্তার আসামিকে জেলহাজতে আটক রাখা প্রয়োজন। আসামি জামিন পেলে চিরতরে পলাতক হওয়ার আশঙ্কা থাকায় তাঁর জামিনের ঘোর বিরোধিতা করা হচ্ছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মামলার লুণ্ঠিত অর্থ ও মালামাল উদ্ধার এবং অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের মদদদাতা চিহ্নিত করার জন্য আসামিকে পরে পুলিশি হেফাজতে এনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করা হবে।
১৮ ডিসেম্বর দিবাগতে রাতে দৈনিক প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২১ ডিসেম্বর দিবাগত রাত ১২টা ১০ মিনিটের দিকে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় এ মামলা করা হয়। মামলায় অজ্ঞাতনামা ৪০০ থেকে ৫০০ জনকে আসামি করা হয়। সন্ত্রাসবিরোধী আইন, বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সাইবার সুরক্ষা আইনসহ দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলাটি করা হয়েছে।
মামলায় দাঙ্গা সৃষ্টি করে অবৈধভাবে কার্যালয়ে ঢুকে লুটপাট, ক্ষতিসাধন, হত্যার উদ্দেশ্যে অগ্নিসংযোগ, ভয় দেখানো ও অপরাধের প্রমাণ নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছে। পাশাপাশি প্রথম আলোর প্রকাশনা বন্ধ ও অফিসের কাজে বাধা দিতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর, অনলাইনে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নির্দেশনা দেওয়া ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজের অভিযোগও করা হয়েছে। শুধু লুটপাট হওয়া সম্পদের মূল্য ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়। এজাহারে আরও বলা হয়, সব মিলিয়ে প্রাথমিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩২ কোটি টাকা। এ হামলার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের ভিডিও ফুটেজ রয়েছে।