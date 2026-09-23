সাবেক সংসদ সদস্য জাফর আলম
সাবেক সংসদ সদস্য জাফর আলম
অপরাধ

এবার মানবতাবিরোধী মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো সাবেক এমপি জাফর আলমকে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. জাফর আলমকে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১। দুই হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিযোগে আজ বুধবার ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন।

মামলায় অভিযোগ করা হয়, জামায়াতে ইসলামীর নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুর পর একজনকে এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদকে গুম করার পর আরেকজনকে হত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জাফর আলম।

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আমৃত্যু কারাদণ্ড পাওয়া দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ২০২৩ সালে মারা যান এবং সালাহউদ্দিন আহমদ ২০১৫ সালে গুমের শিকার হয়েছিলেন।

এ বিষয়ে প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর জানাজার পর একজনকে এবং সালাহউদ্দিন আহমদকে অপহরণের পর একজনকে—এই দুজনকে জাফর আলমের নেতৃত্বে হত্যা করা হয়। নিহত ব্যক্তিদের একজন বিএনপির কর্মী এবং অন্যজন জামায়াতে ইসলামীর কর্মী। এই দুই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মামলায় আজ জাফর আলমকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হলে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

গত বছরের ২৭ এপ্রিল রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে জাফর আলমকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

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২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জাফর আলম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তবে ২০২৪ সালে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়ে হেরে যান।

জাফর আলম ২০০৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত চকরিয়া পৌরসভার মেয়র ছিলেন। ২০১৪ সালে চকরিয়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়ে জয়ী হন।

আওয়ামী লীগের পতনের পর জাফর আলমের বিরুদ্ধে হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চকরিয়া ও পেকুয়ায় ১৫ থেকে ১৬টি মামলা হয়েছে।

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