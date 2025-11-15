আসামি জরেজুল ইসলামকে আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ১৫ নভেম্বর
২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় নিহতের বন্ধুসহ দুজন রিমান্ডে

রাজধানীর হাইকোর্ট মোড় এলাকায় কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হক (৪২) হত্যার ঘটনায় শাহবাগ থানার মামলায় মো. জরেজুল ইসলাম (৩৯) ও শামীমা আক্তারকে (৩৫) পাঁচ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দিয়েছেন আদালত। আজ শনিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন এই আদেশ দেন।

আজ সন্ধ্যায় আসামিদের আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পুলিশ পরিদর্শক মো. আখতার মোর্শেদ।

রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, প্রাথমিক তদন্তে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। আসামি মো. জরেজুল ইসলাম ও শামীমা আক্তার এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছেন। এ ছাড়া এই ঘটনায় অন্য কোনো অজ্ঞাতনামা আসামি জড়িত আছে কি না, ঘটনার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আসামিদের ৭ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা  প্রয়োজন।

আসামি শামীমা আক্তারকে হাজির করার জন্য নিয়ে আসা হয়। ১৫ নভেম্বর

শুনানিকালে আসামিদের পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। পরে আদালত আসামিদের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা ও কুমিল্লায় অভিযান চালিয়ে দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়। জরেজুল নিহত আশরাফুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।  

হত্যার ঘটনায় গতকাল (১৪ নভেম্বর) আশরাফুলের বোন আনজিরা বেগম শাহবাগ থানায় মামলা করেন। মামলায় জরেজুলকে প্রধান আসামি করা হয়।

আশরাফুলের বাড়ি রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের শ্যামপুর নয়াপাড়া গ্রামে। তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে কাঁচামাল কিনে ঢাকা-চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন আড়তে বিক্রি করতেন। ১১ নভেম্বর ব্যবসার কাজে বন্ধু জরেজ মিয়ার সঙ্গে তিনি ঢাকায় যান।

