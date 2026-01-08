বিদেশি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ক্লোন করে বিনিয়োগের নামে প্রতারণা, গ্রেপ্তার ২

বিদেশি ওয়েবসাইট ‘ক্লোন’ (নকল) করে ভুয়া ওয়েবপেজ তৈরি করে মানুষের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া চক্রের হোতাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
বুধবার জামালপুর সদর থানার স্টেশন রোড এলাকা থেকে তৌহিদ ভূঁইয়াকে (২১) গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একই দিনে একই এলাকা থেকে ওই চক্রের হোতা হৃদয় হাসানকে (২১) গ্রেপ্তার করা হয়।
বৃহস্পতিবার সিআইডির গণমাধ্যম শাখার বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খানের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতারক চক্রটি নেদারল্যান্ডসের ‘উইথলোকালস’ নামের একটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ক্লোন করে একই নাম ও ডিজাইনে ভুয়া ওয়েবসাইট বানায়। পরে সেটি দিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিনিয়োগের নামে প্রতারণা করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের বিদেশি কোম্পানির কর্মী পরিচয় দিয়ে দ্রুত ও উচ্চ লভ্যাংশ দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করেন। মানুষ প্রলোভনে পড়ে ভুয়া প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করেন। এভাবে অন্তত একজনের কাছ থেকে প্রায় ২৫ লাখ টাকা আত্মসাতের তথ্য পাওয়া গেছে। প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পেরে ভুক্তভোগী রাজধানীর পল্টন থানায় মামলা করেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ ব্যবহার করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের নামে প্রতারণা করছিলেন হৃদয়। তাঁর কাছ থেকে জব্দ করা স্মার্টফোন ও ডিজিটাল ডিভাইস বিশ্লেষণ করে জানা যায়, তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির নামে খোলা প্রায় ৩০টি ব্যাংক হিসাব নিয়ন্ত্রণ করতেন। এ ছাড়া তাঁর ব্যবহৃত দুটি বাইনান্স অ্যাকাউন্ট (ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের অ্যাকাউন্ট) অন্য ব্যক্তিদের নামে খোলা হলেও সেগুলোর সঙ্গে তাঁর বিকাশ ও নগদ অ্যাকাউন্ট সংযুক্ত ছিল।
ডিজিটাল ফরেনসিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, হৃদয়ের স্মার্টফোনে থাকা ১৫টি কিউআর কোড ব্যবহার করে একাধিক টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টে লগইন করে তিনি প্রতারণামূলক কার্যক্রম চালাতেন।
গ্রেপ্তার হওয়া দুজনের বাইনান্স অ্যাকাউন্টের লেনদেন, সংশ্লিষ্ট ৩০টি ব্যাংক হিসাবের পূর্ণাঙ্গ তথ্য, ভুক্তভোগীদের সংখ্যা ও চক্রের অন্যান্য সদস্যদের শনাক্ত করতে গ্রেপ্তার হওয়া দুজনের ১০ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে আবেদন করা হয়েছে।