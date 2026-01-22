ভারতীয় সীমান্ত থেকে আসা অবৈধ পিস্তলসহ একজন আটক

দুটি অবৈধ বিদেশি পিস্তল, ২১টি গুলিসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। তাঁর নাম মো. আজগর আলী ওরফে ভোলা (৫৫)। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর দোলাইরপাড়ে যাত্রীবাহী একটি বাস থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
আজ রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানানো হয়।
ডিবির দাবি, আজগর আলী অস্ত্র কারবারি। বেনাপোল সীমান্ত থেকে পিস্তল দুটি বিক্রির জন্য ঢাকায় আনা হচ্ছিল।
জানতে চাইলে ডিবির লালবাগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার প্রথম আলোকে বলেন, আজ বেলা একটার দিকে ডিবি লালবাগ বিভাগের একটি দল জানতে পারে দোলাইরপাড় গোলচত্বর হয়ে যাত্রীবাহী একটি বাসে একজন অস্ত্রধারী রাজধানীতে প্রবেশ করবেন। এমন তথ্যের ভিত্তিতে বেলা পৌনে দুইটার দিকে ডিবির ওই দল সেখানে অবস্থান নেয়। বাসটি পৌঁছালে সেটি থামিয়ে তল্লাশি করে আজগর আলীর কাছ থেকে দুটি অবৈধ বিদেশি পিস্তল, চারটি ম্যাগাজিন ও ২১টি গুলি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ কর্মকর্তা মোস্তাক সরকার প্রথম আলোকে বলেন, আজগর আলীর বাড়ি যশোরের বেনাপোলে। এর আগে ভারতের সীমান্ত থেকে বেনাপোল হয়ে আসা অস্ত্র ঢাকায় বিক্রি করার সময় তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ওই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় অস্ত্র আইনে মামলা হয়।
আজ উদ্ধার করা পিস্তল দুটি দেশে তৈরি নয় বলে জানান ডিবির ডিসি। তিনি বলেন, এগুলো ভারতের সীমান্ত হয়ে দেশে ঢুকেছে। অস্ত্রগুলো কার কাছ থেকে কিনেছেন, ঢাকায় কার কাছে বিক্রি করতে এসেছিলেন এবং পুরো চক্রে কারা আছে জানতে তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। তাঁর বিরুদ্ধে সাভার থানায় একটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে।
জাতীয় নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য অস্ত্র বিক্রির আশঙ্কা আছে উল্লেখ করে মোস্তাক সরকার বলেন, আজগর আলী এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাঁর কোনো রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে শ্যামপুর থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।