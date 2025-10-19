কুরিয়ারে মাদক পাচার, ১৯ হাজার ইয়াবাসহ গ্রেপ্তার ১

ঢাকার কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়া এলাকা থেকে ১৯ হাজার ২০০ ইয়াবাসহ ইরফান ইয়াছিন (৩০) নামের এক মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। গতকাল শনিবার কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল চুনকুটিয়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা জেলার উপপরিচালক উর্মি দে।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা উর্মি দে বলেন, কক্সবাজার থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মাদক চক্রের সদস্যরা ইয়াবা নিয়ে আসছেন—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চুনকুটিয়া থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তি সংঘবদ্ধ মাদক কারবারি দলের সদস্য। তাঁর কাছ থেকে জব্দ হওয়া চালানটি ‘জননী কুরিয়ার সার্ভিসের’ মাধ্যমে কক্সবাজার থেকে ঢাকায় আনা হয়।
এই কর্মকর্তা আরও জানান, ইয়াছিন দীর্ঘদিন ধরে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কক্সবাজার থেকে মাদক এনে ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় সরবরাহ করছিলেন। এর আগেও বিভিন্ন সময় এই চক্রের সদস্যরা এভাবে মাদকের চালান নিয়ে এসেছেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানায়, এর আগে গত শুক্রবার চুনকুটিয়া এলাকা থেকে আরও দুজন পেশাদার মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁরাও একই কৌশলে কক্সবাজার থেকে মাদক নিয়ে আসছিলেন।