আতাউর রহমান বিক্রমপুরী
অপরাধ

কারাগারে আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে মারধর করা হয়েছে, এমন কনটেন্টটি ঠিক নয়: কারা কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

কারাগারে আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে মারধর করা হয়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কনটেন্ট (আধেয়) সঠিক নয় বলে জানিয়েছে কারা অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ।

আজ বৃহস্পতিবার কারা অধিদপ্তরের গণমাধ্যম শাখার সহকারী মহাপরিদর্শক জান্নাত-উল ফরহাদের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১–এ আগত আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে মারধর করা হয়েছে—এমন দাবি করে একটি কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এটি কারা কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েছে। ওই কনটেন্টে আতাউর রহমান বিক্রমপুরী কারাগারের কয়েদি বা হাজতিদের দিয়ে জঙ্গিবাদের বিষয় উদ্ধৃতি করে মারধর করা হয়েছে বলে তথ্য প্রচার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে তথ্যটি সম্পূর্ণই মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক।

এ ধরনের কোনো ঘটনাই কারাগারে ঘটেনি উল্লেখ করে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আতাউর রহমান বিক্রমপুরী কারাগারে নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। একটি চক্র দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তিমূলক প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে বলে কারা কর্তৃপক্ষ মনে করে। এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক ও অপপ্রচার থেকে সচেতন থাকতে সবাইকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২৩ ডিসেম্বর রাতে নরসিংদী থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আতাউর রহমান বিক্রমপুরীকে। তাঁকে গ্রেপ্তার করে ডিএমপির গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গ্রেপ্তারের পর গাজীপুর মহানগর পুলিশের (জিএমপি) হাতে হস্তান্তর করা হয়।

টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী হাসান গতকাল বুধবার প্রথম আলোকে বলেছিলেন, আতাউর রহমানের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তিন মাসের আটকাদেশ দিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে বুধবার সকালে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১-এ পাঠানো হয়।

