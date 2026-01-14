বাড্ডায় দুই রাউন্ড গুলিবর্ষণ, তবে সেটি এনসিপির কার্যালয়ে নয়: পুলিশ

রাজধানীর বাড্ডায় গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। তবে সেটি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের নির্বাচনী কার্যালয়ে ঘটেনি বলে পুলিশ জানিয়েছে।
আজ বুধবার দুপুর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে অনেকেই জানিয়েছেন, নাহিদ ইসলামের নির্বাচনী ক্যাম্পে গুলির ঘটনা ঘটেছে। এই পোস্ট দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে বিকেল পাঁচটার দিকে এনসিপি হোয়াটসঅ্যাপে একটি বার্তা দেয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়, ‘বাড্ডায় ৩৮ নম্বর ওয়ার্ড এনসিপির সাংগঠনিক অফিসের পাশে গতকাল গুলির ঘটনা ঘটেছে। এটি নির্বাচনী অফিস বা নাহিদ ইসলামের অফিস নয়। ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা নেই বলে আমাদের মনে হচ্ছে।’ বার্তাটি পাঠান এনসিপির নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশের বাড্ডা অঞ্চলের সহকারী কমিশনার (এসি) মো. আসাদুজ্জামান বিকেলে প্রথম আলোকে জানান, গতকাল মঙ্গলবার রাতে উত্তর বাড্ডায় একটি আবাসন কোম্পানির কার্যালয়কে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে দুটি গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।
মো. আসাদুজ্জামান বলেন, যেখানে গুলির ঘটনা ঘটেছে সেখানে গত নভেম্বর পর্যন্ত এনসিপির একটি কার্যালয় ছিল। তবে নভেম্বরে এনসিপির ওই কার্যালয়টি স্থানান্তর করে আফতাবনগর এলাকায় নেওয়া হয়। এটি কোনোভাবেই বলা যাবে না এনসিপির কার্যালয়কে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে গুলি করা হয়েছে। সেখানে দুটি ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়।