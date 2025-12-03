ডিএমপির সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে ১ মাসে ৩ হাজার মামলা নিষ্পত্তি

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত পরিচালনা করে গত মাসে ৩ হাজার ২০৮টি মামলা নিষ্পত্তি করেছেন। এর মধ্যে ২ হাজার ৭৯৪টি ফৌজদারি মামলা ও ৪১৪টি ট্রাফিক মামলা। আজ বুধবার ডিএমপির জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তার ৪ হাজার ৩৯৯ জনের মধ্যে ১ হাজার ৭০৪ জনকে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। গুরুতর নয় এমন অপরাধ এবং যে অপরাধমূলক কাজের জন্য লঘু শাস্তি হয়, সেসব অপরাধের বিচার ফৌজদারি কার্যবিধির আলোকে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করা যায়।
ডিএমপির আইন কর্মকর্তা (জেলা জজ) মোহাম্মদ আতাউল হক জানান, ডিএমপির মতিঝিল বিভাগ গত নভেম্বর মাসে ৩৫৫ জনকে গ্রেপ্তার করে স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ২৮২টি মামলা করে। এ সময় ২ লাখ ১১ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা ও ২২৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
অন্যদিকে ডিএমপির ওয়ারী বিভাগ ২৮০ জনকে গ্রেপ্তার করে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ২১৯টি মামলা করে। তাঁদের ১ লাখ ৭ হাজার ৪০০ টাকা জরিমানা ও ১১৯ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
এ ছাড়া ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগ ৮৬৩ জনকে গ্রেপ্তার করে ৩০৬টি মামলা করা হয়। তাঁদের ১ লাখ ২৫ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা ও ১৩৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
একই সময়ে ডিএমপির গুলশান বিভাগ ৪২৩ জনকে গ্রেপ্তার করে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ২৩৮টি মামলা করে। তাঁদের ৮৫ হাজার ৩৫০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং ১৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লালবাগ বিভাগ ২৮১ জনকে গ্রেপ্তার করে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে ২১৭টি মামলা করে। তাদের ১ লাখ ১ হাজার ৪০০ টাকা জরিমানা এবং ২০৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
অন্যদিকে মিরপুর বিভাগ ১ হাজার ৩৯ জনকে গ্রেপ্তার করে ৪৮৪টি মামলা করে। তাঁদের ২ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ টাকা জরিমানা ও ৩৯৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
ডিএমপির উত্তরা বিভাগ ৮০৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে ৮০৯টি মামলা করা হয়। তাঁদের ৫ লাখ ৬১ হাজার ২০০ টাকা জরিমানা এবং ৪৪২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।
একই সময়ে ডিএমপির রমনা বিভাগ ৩৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের বিরুদ্ধে ২৩৯টি মামলা করা হয়। তাঁদের ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬০০ টাকা জরিমানা করা হয় এবং ১৭৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেন আদালত।