মোহাম্মদপুর ও আশপাশের অপরাধ দমনে রায়েরবাজার এলাকায় থানা হবে: ডিএমপি কমিশনার

রাজধানীজুড়ে চাঁদাবাজ, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, মাদক কারবারি ও অনলাইন জুয়া চক্রের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
আজ রোববার ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডিএমপি কমিশনার মো. সরওয়ার। তিনি বলেন, গত ৪৮ ঘণ্টার অভিযানে ৫৮ চাঁদাবাজকে গ্রেপ্তার এবং তাদের ৯৪ জন সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরেক প্রশ্নের জবাবে ডিএমপি কমিশনার বলেন, শীর্ষ সন্ত্রাসীরা সাধারণ মানুষের ওপর আক্রমণ করছে না, তারা নিজেরা নিজেরা মারামারি করছে।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, মোহাম্মদপুর ও আশপাশের এলাকার অপরাধ দমনে রায়েরবাজার এলাকায় একটি থানা করা হবে।
ডিএমপি কমিশনার মো. সরওয়ার আরও বলেন, ১ মে থেকে এ অভিযান শুরু হয়েছে। দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নের অংশ হিসেবে ডিএমপি চাঁদাবাজ, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী, মাদক কারবারি ও অনলাইন জুয়া চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। অপরাধীদের মূলোৎপাটন করে নগরবাসীকে স্বস্তি দেওয়া ও মহানগরীকে আরও নিরাপদ করতে এ অভিযান জোরদার করা হয়েছে।
চিহ্নিত অপরাধপ্রবণ এলাকায় বিশেষ অভিযান এবং আকস্মিক ব্লকেড পরিচালনা করে, ক্ষেত্রবিশেষে তল্লাশিচৌকি ও সিসি ক্যামেরা বসিয়ে অপরাধীদের পালানোর পথ বন্ধ করা হচ্ছে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার। সন্দেহভাজন আসামিদের যাচাই-বাছাই করে তাৎক্ষণিকভাবে ডিএমপির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। যারা বড় অপরাধী, তাদের নিয়ম অনুযায়ী মামলা করে আদালতে পাঠানো হচ্ছে।
ডিএমপির প্রধান বলেন, ডিবি, সিটিটিসি ও সাইবার দল তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অপরাধীদের গতিবিধি নজরদারি করা হচ্ছে। বড় বাজার বিপণিবিতানে, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে ও স্পর্শকাতর এলাকায় নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় বড় বড় মাদকের চালান আটক করা হয়েছে।