ঢাকায় চীনের ৫ নাগরিকসহ গ্রেপ্তার ৮, জব্দ ৫১ হাজার সিম

রাজধানীর বসুন্ধরা ও উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে চীনের পাঁচ নাগরিকসহ আটজনকে গ্রেপ্তার করার কথা জানিয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাঁদের বিরুদ্ধে অনলাইনে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ডিবি বলেছে, একটি চক্রের মাধ্যমে তাঁরা এই অপরাধে জড়িত।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে ৫১ হাজার ২৫১টি সিম, ৫১টি মুঠোফোন ও ২১টি ভিওআইপি গেটওয়ে ডিভাইস জব্দ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডিবির সাইবার উত্তর বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন চেন লিং ফেং, জেং কং, জেং চাংকিয়াং, ওয়েন জিয়ান কিউ, হুয়াং ঝেং জিয়াং, মো. জাকারিয়া, নিয়াজ মাসুম ও কামরুল হাসান ওরফে হাসান জয়।
ডিসি হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার জানান, ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের ওয়েব বেজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন টিম অনলাইনে চাকরি প্রতারণা, টেলিগ্রাম গ্রুপ প্রতারণা ও অন্যান্য অনলাইন প্রতারণা–সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে রাজধানীতে প্রতারক চক্রের অবস্থান শনাক্ত করে।
৭ জানুয়ারি ভাটারা থানার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রতারণায় জড়িত নিয়াজ মাসুম ও কামরুল হাসানকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের হেফাজত থেকে ১৪টি ভিওআইপি গেটওয়ে ডিভাইস, ৫১ হাজার ৬৭টি সিম, ৪টি মুঠোফোন, ২টি সিপিইউ ও ১টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।
রাজধানীর অন্য এলাকায় আরও অনলাইন প্রতারক চক্র সক্রিয় রয়েছে উল্লেখ করে ডিসি হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার বলেন, গতকাল সোমবার উত্তরা পশ্চিম থানার ৯ নম্বর সেক্টরে অভিযান চালিয়ে পাঁচ চীনা নাগরিকসহ ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের হেফাজত থেকে ৭টি অবৈধ ভিওআইপি গেটওয়ে ডিভাইস, ৪৭টি মুঠোফোন, ১৮৪টি সিম ও ৫টি ল্যাপটপ জব্দ করা হয়।
এ ঘটনায় উত্তরা পশ্চিম থানায় একটি মামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডিসি হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার। নিয়াজ মাসুম ও হাসান জয়কে আদালতে পাঠানো হয়েছে।