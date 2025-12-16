যাত্রাবাড়ীতে ছুরিকাঘাতে টাইলসমিস্ত্রি খুন

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর কাজলা নয়ানগর এলাকায় ছুরিকাঘাতে মো. ফারুক (১৯) নামের এক যুবক খুন হয়েছেন। তিনি পেশায় টাইলসমিস্ত্রি ছিলেন। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার দিকে নয়ানগর এলাকার আল ফালাহ মসজিদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
ছুরিকাঘাতের পর ফারুককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসেন তাঁর বন্ধু মো. সজীব। তিনি বলেন, নয়ানগর এলাকার কালু, শরিফ, আল আমিন, গালিবসহ ৮ থেকে ১০ জনের একটি দল ফারুকের বুক ও কোমরের ডান পাশে ছুরিকাঘাত করে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। পরে ফারুককে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফারুকের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মায়রাপুর গ্রামে। বর্তমানে তিনি যাত্রাবাড়ীর নয়ানগর এলাকায় পরিবারের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাঁর বাবা মোহাম্মদ আলম যাত্রাবাড়ী এলাকায় নৈশপ্রহরীর কাজ করেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে ফারুক ছিলেন চতুর্থ।
নিহত ফারুকের বাবা মোহাম্মদ আলম জানান, তাঁর ছেলে পেশায় একজন টাইলসমিস্ত্রি। সে আজকে কাজে যায়নি, সারা দিন বাড়িতেই ছিল।
মোহাম্মদ আলম বলেন, ‘বিকেলে আলম নামের ওর এক বন্ধু ফোন করে বাইরে ডাকে। বাইরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই খবর পাই, ওকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। পরে হাসপাতালে এসে শুনি মারা গেছে। ফারুকের বন্ধুরাই ওকে হত্যা করেছে।’
এ বিষয়ে যাত্রাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাজু প্রথম আলোকে বলেন, সন্ধ্যায় ১৫ থেকে ২০ জন তরুণের মধ্যে মারামারি হয়েছে। এতে ছুরিকাঘাতে একজন মারা গেছেন। তিনি বলেন, ‘কী কারণে মারামারি হয়েছে, সেটা এখনো জানতে পারিনি। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।’