আদাবরে পুলিশের ওপর কিশোর গ্যাংয়ের হামলা, রাতভর অভিযানে গ্রেপ্তার ১০২

রাজধানীর আদাবরে ‘কিশোর গ্যাংয়ের’ হামলায় এক পুলিশসদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন।
গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে আদাবরের সুনিবিড় হাউজিং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পরে রাতভর অভিযান চালিয়ে ১০২ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম জাকারিয়া আজ মঙ্গলবার প্রথম আলোকে এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, যাঁদের ধরা হয়েছে, তাঁরা সবাই বিভিন্ন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত ১১টার দিকে সুনিবিড় হাউজিং এলাকার একটি গ্যারেজে অভিযান চালাতে যান আদাবর থানা-পুলিশের কয়েকজন সদস্য। এ সময় স্থানীয় ‘কিশোর গ্যাং’ চক্রের সদস্যরা দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালান। হামলায় পুলিশসদস্য আল-আমিন গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ বলছে, পুলিশের ওপর হামলার নেতৃত্ব দেন আদাবরের কিশোর গ্যাংয়ের মূল হোতা জনি ও রনি। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নাজির, ওসমান, দাঁতভাঙা সুজন, কবজিকাটা হৃদয়, মাদক ব্যবসায়ী রাজুসহ বেশ কয়েকজন। তাঁরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পুলিশকে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করে।
আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম জাকারিয়া প্রথম আলোকে বলেন, এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা হয়েছে।