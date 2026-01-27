মুঠোফোনের আইএমইআই নম্বর পরিবর্তনের সফটওয়্যার, দুটি ল্যাপটপ, নগদ অর্থ, সরঞ্জামাদিসহ গ্রেপ্তার আসাদুজ্জামান
অপরাধ

মুঠোফোনের আইএমইআই নম্বর পরিবর্তন চক্রের ‘মূল হোতা’ ৫ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীতে মুঠোফোনের আইএমইআই (ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি) নম্বর পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত চক্রের ‘মূল হোতার’ পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। তাঁর নাম মো. আসাদুজ্জামান (৩৮)। মঙ্গলবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. সেফাতুল্লাহ এই আদেশ দেন।

এর আগে শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় অভিযান চালিয়ে আসাদুজ্জামানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিবির দাবি তিনি এই চক্রের ‘মূল হোতা’। পরদিন রোববার তাঁকে আদালতে হাজির করে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) পরিদর্শক অলক কুমার বিশ্বাস। ওই দিন তাঁকে কারাগারে পাঠিয়ে রিমান্ড শুনানির জন্য মঙ্গলবার দিন ধার্য করেন আদালত।

ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক (এসআই) রুকনুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, মঙ্গলবার রিমান্ড শুনানির জন্য আসাদুজ্জামানকে কারাগার থেকে আদালতে তোলা হয়। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন আবেদন করেন। উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি আসাদুজ্জামান জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন কম্পিউটার ব্যবহার করে বিশেষ উপায়ে মোবাইলের আইএমইআই নম্বর পরিবর্তন করেন। এ কাজে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা সফটওয়্যার ব্যবহার করেন।

