২৬ টুকরা লাশ উদ্ধারের ঘটনায় নিহতের বন্ধুসহ দুইজনের স্বীকারোক্তি

রংপুরের কাঁচামাল ব্যবসায়ী আশরাফুল হক হত্যার ঘটনায় তাঁর বন্ধু মো. জরেজুল ইসলাম (৩৯) এবং শামীমা আক্তার (৩৫) স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার ঢাকার দুই চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল ওয়াহাব ও মাসুম মিয়া তাঁর জবানবন্দি গ্রহণ করেন।
১৩ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জাতীয় ঈদগাহ মাঠের গেটের কাছে নীল রঙের দুটি ড্রামে আশরাফুলের খণ্ড খণ্ড মরদেহ পাওয়া যায়। তাৎক্ষণিক পরিচয় শনাক্ত না হলেও পরে আঙুলের ছাপ নিয়ে আশরাফুলের পরিচয় নিশ্চিত হয় পুলিশ। পরদিন আশরাফুলের বোন আনজিরা বেগম বাদী হয়ে শাহবাগ থানায় এই হত্যা মামলা করেন।
ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগের উপপরিদর্শক জিন্নাত আলী জানান, পাঁচ দিনের রিমান্ডে থাকা অবস্থায় আজ তাঁরা দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দিতে রাজি হন। পরে আসামিদের আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ডিবির পুলিশ পরিদর্শক মো. আখতার মোর্শেদ জবানবন্দি রেকর্ডের আবেদন করেন। এরপর আবদুল ওয়াহাবের আদালত জরেজুলের এবং মাসুম মিয়ার আদালত শামীমার জবানবন্দি গ্রহণ করেন।
১৪ নভেম্বর প্রধান আসামি জরেজুল কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে আর শামীমাকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন তাঁদের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
স্বজনেরা জানান, আশরাফুল ছিলেন কাঁচামালের ব্যবসায়ী। ১১ নভেম্বর রাতে বন্ধু জরেজের সঙ্গে বাড়ি থেকে ঢাকায় যান আশরাফুল হক। পরদিন বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত ৯টা পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। এর পর থেকে আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি।