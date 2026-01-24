ঢাকার পাঁচ থানায় ৫৯ জন গ্রেপ্তার

রাজধানী ঢাকার যাত্রাবাড়ী, মুগদা, রূপনগর, মতিঝিল ও হাতিরঝিল থানা এলাকা থেকে ৫৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২–এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় সংশ্লিষ্ট থানা–পুলিশ এ অভিযান চালায়।
আজ শনিবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার দিনভর রাজধানীর বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় এসব অভিযান চালানো হয়। অভিযানে যাত্রাবাড়ী থেকে ১৩ জন, মুগদা থেকে ১৫, রূপনগর থেকে ১২, মতিঝিল থেকে পাঁচজন ও হাতিরঝিল থেকে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।
যাত্রাবাড়ী থানা থেকে গ্রেপ্তার ১৩ জন হলেন মো. শাওন (২২), নূর মোহাম্মদ (৩১), রানা মোল্লা (২৬), শ্যামল চন্দ্র ঘোষ (৬২), মো. অপু (২২), হাসান হাওলাদার (২৮), সাকিব ওরফে সুজন (২০), মো. হৃদয় (২২), সুজাল হোসাইন রিমন (২১), নিরঞ্জন দাস (২৬), আরফান শেখ (১৯), নাসির উদ্দিন (৪৫) ও রাকিবুল হাসান (২৮)।
মুগদায় গ্রেপ্তার ১৫ জন হলেন সাব্বির হাওলাদার (২৫), আল আমিন (৩৬), পলাশ ইসলাম (৩৯), মো. আসমাল (২০), মো. খলিল (৩৪), জাহিদুল ইসলাম (৩৫), মো. সোহাগ (২৬), মো. কালাম (২৮), বোরহান উদ্দিন (৩৫), মো. রাজীব (২৮), মো. বকুল (৩৫), হাসান মিয়া (২৭), আনোয়ার হোসেন (২৬), মো. মমিন (৩৮) ও শামিম ইকবাল বাপ্পি (২৭)।
রূপনগর থেকে গ্রেপ্তার ১২ জন হলেন মো. হাবিব (২২), মনির হোসেন (৩৮), মো. সোহাগ (২৮), মো. রিপন (২২), মারুফ হোসেন (২১), ইকবাল হাসান (২১), মো. নাঈম (২০), জহিরুল ইসলাম জহির (২১), তামিম হোসেন (১৯), আব্দুর রহমান (১৯), সোহেল রানা (২০) ও মো. জিহাদ (২১)।
মতিঝিল থেকে ৫ জন হলেন মো. জুয়েল (৩১), কামরুল শরিফ (২৫), আজিজুল ইসলাম (৪৩), জহিরুল ইসলাম (৩৩) ও আব্দুল কাইয়ুম (২১)। আর হাতিরঝিল থেকে গ্রেপ্তার ১৪ জন হলেন আব্দুর রহমান সরদার (২৫), রিপন দেবনাথ (৩৫), নাছরিন বেগম (১৯), মোছা. শিরিন (১৭), সাকিব আল হাসান (২৩), দেলোয়ার (৪০), রানা ইসলাম (৩০), নাইমুল ইসলাম (৮), মো. রাকিব (২২), বায়জিদ (২৩), রাকিব (২২), সজীব হাওলাদার (২৫), মো. নাইম (২৩) ও মো. শাহিন (২৪)।