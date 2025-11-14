কারিগরদের দেওয়া তথ্যে জেনেভা ক্যাম্পে মিলল ৩৫টি ককটেল

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে ৩৫টি ককটেল ও ককটেল তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় এ অভিযান চালানো হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার মো. ইবনে মিজান।
ডিএমপির এই কর্মকর্তা বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালিয়ে ককটেল তৈরির তিন কারিগরকে আটক করে পুলিশ। পরে তাঁদের মোহাম্মদপুর থানায় বিস্ফোরক উপাদান আইনের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।
মো. ইবনে মিজান বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যে আজ সন্ধ্যায় পুলিশ জেনেভা ক্যাম্পে অভিযান চালায়। এ সময় ক্যাম্পের ঘরগুলো থেকে ৩৫টি ককটেল ও ককটেল তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। তবে এসবের সঙ্গে জড়িত অন্যরা পালিয়ে যায়। রাত সোয়া আটটায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অভিযান চলছিল।
পুলিশের এই কর্মকর্তা জানান, ডিএমপির বোমা উদ্ধার ও নিষ্ক্রিয়করণ দল উদ্ধার করা ককটেল নিষ্ক্রিয় করেছে।
বিভিন্ন অপরাধে গ্রেপ্তার ১৭
এদিকে গত বুধবার দিনভর রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৫০ গ্রাম হেরোইন, ১০০ গ্রাম গাঁজা ও ২টি ককটেল উদ্ধার করা হয়। অভিযানে অপহৃত এক শিশুকেও উদ্ধার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সোহাগ (১৯), নাঈম (২১), নাসের আহমেদ ওরফে সুমন (৪৮), মোবারক (২১), শাহরিয়ার আলম ওরফে নাফিস (১৮), সোহাগ হাওলাদার (৩৪), কোরবান (৩০), আকাশ (১৯), শেফালি (৪০), মরিয়ম (২১), নয়ন (২৪), ইমন ওরফে কানা ইমন (২০), বিনি ইয়ামিন ওরফে পিয়াস (২৬), শামীম (৩০), আবদুর রাজ্জাক (৩০), আবদুল হামিদ (৬০) ও আবদুর রহমান (৪৫)।
পুলিশ বলছে, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে নিয়মিত মামলা ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানার আসামি রয়েছেন। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান চলবে।