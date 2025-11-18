ককটেল
অপরাধ

রাজধানীর দারুস সালামে ৬টি ককটেল উদ্ধারের পর নিষ্ক্রিয় করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর দারুস সালাম এলাকা থেকে ছয়টি ককটেল উদ্ধারের পর নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দারুস সালাম থানা এলাকার একটি বাসা থেকে ছয়টি ককটেল উদ্ধার করে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বোম্ব ডিসপোজাল বিভাগ।

পরে জননিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বেলা আড়াইটার দিকে দারুস সালামের গোলারটেক মাঠে ককটেলগুলো নিরাপদে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

