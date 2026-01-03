অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২: ঢাকার ৫ থানায় গ্রেপ্তার ৯৮

দেশজুড়ে চলমান অপারেশন ডেভিল হান্ট–ফেজ ২–এর আওতায় রাজধানী ঢাকায় অভিযান চালিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৯৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে শেরেবাংলা নগর থানা ৫০ জন, মিরপুর মডেল থানা ১১ জন, যাত্রাবাড়ী থানা ১২ জন, দারুস সালাম থানা ১৪ জন ও রূপনগর থানা পুলিশ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
ঢাকা মহানগর পুলিশের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।
শেরেবাংলা নগর থানার বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল শুক্রবার শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ থানার বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে নিয়মিত মামলা, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন দেলোয়ার হোসেন (৩৮), মো. শাহজাহান (৩২), জাহিদ হাসান হৃদয় (২৫), শরিফুল ইসলাম নিলয় ( ১৯), অপূর্ব ইসলাম (২২), বুলবুল আহামেদ (২৬), শাহেদ ভূঁইয়া (২০), মান্না হোসেন (২৫), দীপক হাজরা (২৬), ইয়াসিন আরাফাত অর্ণব (২৫), সৈয়দ আহম্মেদ শুভ (২৬), আশরাফ উদ্দিন (৩০), মো. শাহজালাল (২৮), মো. শাহীন (২১), মো. নাঈম (২১), ইমতিয়াজ আহমেদ হৃদয় (২১), মো. রমজান (১৯), সাইদুর রহমান (১৯), সাব্বির হোসেন (২৪), মঈন হোসেন রাজন (২২), তরিকুল ইসলাম রিফাত (১৯), হানিফ মিয়া (২৫), রিফাত হোসেন (২৩), তরিকুল ইসলাম (২৪), শাহদাৎ হোসেন রাব্বী (৩২), অনিক হোসেন (২৭), সাজ্জাদ হোসেন (১৯), মো. শিপন (২৩), সোহানুল হক (২৪), তারেক আজিজ (২৮), সাব্বির হোসেন বিজয় (২২), এস এম মতিউর রহমান (৪৮), মো. হারিজ (২৮), এজাজ হোসেন সিয়াম (২৪), উনায়েস ইমরান (২৪), মনির আক্তার (২৫), রাজন শেখ (৩১), আবু সাদিক রাকিব (২৯), মজিবুর রহমান (৩২), সালাহ উদ্দিন ব্যাপারী (৪০), মো. শাহিন (২৬), আমিনুল ইসলাম নাঈম (২৫), মামুন ব্যাপারী (২৪), আবদুল্লাহ সবুজ (৩১), রাকিবুল হাসান রাকিব (২৩), জজ মিয়া (২৮), মো. আক্তারুজ্জামান (২৪), আলামিন ইসলাম (২৩), মো. রাসেল (৩০) এবং নুরুল ইসলাম (৫৩)।
মিরপুর মডেল থানার বরাত দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মিরপুর মডেল থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে ৫০০ গ্রাম গাঁজা ও দুটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন মো. হাবিব (২০), নুর আলম মুন্সি (২৪), পারভেজ আহাম্মেদ (৩৩), আক্তার হোসেন (৩৪), মো. সাঈদ (২০), মো. দুলাল (২৭), তাসনিম আহম্মেদ (২৫), আলমাস হক (১৯), মো. ইব্রাহিম (২৭), মো. রাসেল (২৮) এবং আলী হোসেন (৪০)।
যাত্রাবাড়ী থানার বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, যাত্রাবাড়ী থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে তিনটি চাকু ও দুটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন তৌহিদ (২৩), মো. জুয়েল (২৫), মো. পলাশ (২০), আরিফ হোসেন (২০), মো. সোহেল (২৫), মো. সোহান (২৩), মো. রনি (৩৫), আলমগীর হোসেন (১৯), জানে আলম ওরফে আশিক (২৫), রনি ইসলাম বর্ষণ (২০), বাপ্পী (২৫) এবং হোসেন মো. মহসীন (৫২)।
দারুস সালাম থানার বিভিন্ন অপরাধপ্রবণ এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন মো. ইকরাম (২৬), শাহ আলম (৩৫), রাজু শেখ (৫০), খোকন মিয়া (৩৫), মো. রবিন (২০), মো. রোমান (২৪), মো. জসিম (২৪), ইব্রাহীম খলিল (২২), মো. সজল (২০), অজয় ঘোষ (২৮), মো. নাজমুল (২২), মো. মুন্না (২৫), সবুজ মিয়া (২৫) ও মো. হৃদয় (২১)।
রূপনগর থানার বরাত দিয়ে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শনিবার রূপনগর থানার বিভিন্ন এলাকায় থেকে নিয়মিত মামলার আসামিসহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে একটি মুঠোফোন উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন রাব্বী হাসান (২৫), ফজলে রাব্বী (২৫), মো. জিহাদ (২৪), মো. রাসেল (২১), মো. আকবর (২২), মো. শাকিল (১৯), মো. রুবেল (৩২), রুবেল মাতবর (২৮), মো. শান্ত (১৮), মো. সিয়াম (২১) ও মো. রাহাদ (২০)।