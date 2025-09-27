কবুতরের খাবারের ড্রামের ভেতর থেকে পিস্তল ও রিভলবার উদ্ধার

রাজধানীর জুরাইনে কবুতরের খাবার রাখার একটি ড্রামের ভেতর থেকে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন, একটি গুলি এবং আট চেম্বারের একটি রিভলবার উদ্ধার করেছে কামরাঙ্গীরচর থানা পুলিশ।
শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে পশ্চিম জুরাইনের তুলাবাগিচা থেকে এসব অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন।
কামরাঙ্গীরচর থানার বরাত দিয়ে ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কামরাঙ্গীরচর থানার একটি বিশেষ দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সাজা পরোয়ানাভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার করতে গিয়ে গতকাল দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে পশ্চিম জুরাইনের তুলাবাগিচা এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে ওই এলাকার পাঁচতলা একটি ভবনের ছাদে কবুতরের খাবার রাখার একটি ড্রামের ভেতর থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলোর উৎস ও রহস্য উন্মোচনের জন্য শ্যামপুর মডেল থানায় জমা দেয় কামরাঙ্গীরচর থানা–পুলিশ। জুরাইনের তুলাবাগিচা এলাকাটি শ্যামপুর মডেল থানার অধীন।