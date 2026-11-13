কথা ছিল ভাই অপেক্ষা করবেন, পরীক্ষা শেষে বোন জানলেন ভাই থানায়

পরীক্ষা শেষে বেরিয়ে নির্ধারিত জায়গায় ভাইকে খুঁজে পেলেন না তরুণী। তাঁর মুঠোফোন আর ব্যাগও ছিল ভাইয়ের কাছে। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন পুলিশ সদস্য তাঁকে ডেকে জানালেন, তাঁর ভাইকে বংশাল থানায় নেওয়া হয়েছে। পরে তাঁরাই তরুণীকে রিকশায় থানায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।
শুক্রবার বিকেলে পুরান ঢাকার আরমানিটোলা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে নয়টি ব্যাংক ও দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র অফিসার পদের সমন্বিত নিয়োগ পরীক্ষা ছিল।
সেখানে বোনকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছিলেন ওই তরুণ। পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের ফটকের বাইরে তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে গাড়িতে তোলে পুলিশ। প্রায় ১০ মিনিট পর সেখান থেকে আরেক তরুণকেও তুলে নেওয়া হয়। তিনি একটি সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, পরীক্ষা শুরুর আগে বিদ্যালয়ের মূল ফটক খোলা ছিল। পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে আসা স্বজনেরা তখন ভেতরে ঢুকতে পারছিলেন। বেলা তিনটার দিকে পরীক্ষা শুরু হলে তাঁদের বেরিয়ে যেতে বলা হয়। পুলিশ সদস্যরা তাঁদের বের করে দেওয়ার সময় কয়েকজনের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি হয়।
বেলা ৩টা ২০ মিনিটে পুলিশ সদস্যরা ফটকের বাইরে এসে এক পরীক্ষার্থীর ভাইকে হাতকড়া পরান। কিছুক্ষণ পর তাঁকে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। আটকের কারণ জানতে চাইলে ঘটনাস্থলে এক পুলিশ সদস্য প্রথম আলোকে বলেন, ওই তরুণ ‘মব করার চেষ্টা করেছেন। পুলিশ সদস্যের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করেছেন’।
এর প্রায় ১০ মিনিট পর ফটকের বাইরে থেকে দ্বিতীয় তরুণকে আটক করে পুলিশ। তিনি গাড়িতে উঠতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে জোর করে গাড়িতে তোলা হয়।
ধস্তাধস্তিতে তাঁর শরীরের কয়েক জায়গায় ক্ষত হয়। পরে জানা গেছে, ওই তরুণ একটি সরকারি ব্যাংকের কর্মকর্তা। এ সময় তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরে অভিভাবকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন।
পরীক্ষা শেষে প্রথম আলোর সঙ্গে কথা হয় প্রথম তরুণের বোনের। তিনি জানান, হলে ঢোকার আগে মুঠোফোন ও ব্যাগ ভাইয়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। কথা ছিল, পরীক্ষা শেষে ভাই নির্দিষ্ট একটি জায়গায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করবেন। পুলিশের কাছে ভাইকে থানায় নেওয়ার খবর শুনে তিনি হতবিহ্বল হয়ে পড়েন।
দুই তরুণের অভিযোগ, পুলিশের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির জেরে তাঁদের থানায় নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছে।
বংশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশিক ইকবাল প্রথম আলোকে বলেন, পরীক্ষাকেন্দ্রে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি এড়াতে দুজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। রাত সাড়ে নয়টার কিছু আগে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
বিকেল পাঁচটার দিকে বংশাল থানায় গিয়ে দেখা যায়, দুই তরুণকে বসিয়ে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ওই পরীক্ষার্থীও তখন থানায়। এক পুলিশ সদস্য জানান, দুই তরুণের নাম-পরিচয় নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শ জানতে নিজ নিজ এলাকায়ও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।
বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর দুই তরুণের সঙ্গে কথা হয় প্রথম আলোর। তাঁরা বলেন, পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে বের হওয়া নিয়ে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের কথা-কাটাকাটি হয়েছিল। এর জেরে তাঁদেরকে থানায় আনা হয়েছে। কোনো অন্যায় না করেও তাঁরা হয়রানির শিকার হয়েছেন। পুলিশ তাঁদের মুঠোফোনও নিয়ে নিয়েছে।
থানায় ওই তরুণের বোন প্রথম আলোকে বলেন, ‘সামান্য একটা বিষয়ে যেভাবে হয়রানি করা হচ্ছে, এটা হতাশার। কোনো অন্যায় না করেই আমার ভাইকে থানায় আনা হয়েছে। এতক্ষণ ধরে বসে আছি, কিছু বলেও না।’
সন্ধ্যা ছয়টার পর দুই তরুণকে বংশাল থানার ওসির কক্ষে নেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর তাঁরা ফিরে আসেন। এরপরও তাঁদের থানায় বসিয়ে রাখা হয়। রাত সাড়ে নয়টার কিছু আগে দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে মুঠোফোনে প্রথম আলোকে জানান ওই তরুণী।
ছাড়া পাওয়ার পর দুই তরুণের কেউই ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলতে চাননি। একজন শুধু বললেন, ‘কিছুই বলার নেই। বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হলো।’