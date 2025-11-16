রাজধানীর হাজারীবাগের বেড়িবাঁধ সড়কে গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে একটি বাসে আগুন জ্বলছে। ১৫ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর হাজারীবাগের বেড়িবাঁধ সড়কে গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে একটি বাসে আগুন জ্বলছে। ১৫ নভেম্বর ২০২৫
অপরাধ

রাজধানীর হাজারীবাগে মধ্যরাতে বাসে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর হাজারীবাগের বেড়িবাঁধ সড়কে একটি বাসে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় বাসটির সব কটি আসন পুড়ে গেছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, হাজারীবাগ সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে বাসটি থেমে ছিল। বাসটিতে আগুন দিয়ে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায়।

হাজারীবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, কে বা কারা বাসটিতে আগুন দিয়েছে, তা তাঁরা খতিয়ে দেখছেন। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করছেন তাঁরা। পাশাপাশি অন্য প্রযুক্তির সহায়তাও নিচ্ছেন।

এদিকে গতকাল রাত ১১টা ১০ মিনিটের দিকে রাজধানীর বিমানবন্দর রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ককটেলসদৃশ বস্তুর বিস্ফোরণ ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাসলিমা আক্তার। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ককটেলসদৃশ বস্তুর বিস্ফোরণ ঘটে। বিকট আওয়াজ হয়, কিন্তু ঘটনাস্থলে ককটেলের কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। বিষয়টা রেলওয়ে পুলিশ দেখছে।’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা একটি মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণার নির্ধারিত দিন ছিল ১৩ নভেম্বর। সেদিনটিতে ‘লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। ৭ নভেম্বর রাত থেকে রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা শুরু হয়। আগামীকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) এ মামলার রায় ঘোষণার তারিখ ধার্য করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

এই রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ অনলাইনে আবার কর্মসূচির কথা বলছে। এর মধ্যে রাজধানীসহ বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটছে।

