হত্যা
অপরাধ

যাত্রাবাড়ীতে মধ্যরাতে তরুণীকে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর ভাঙ্গা প্রেস এলাকায় এক তরুণীকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন তাঁর মা, ভাই ও বোন। এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, নির্মাণকাজের টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে পরিবারটির ওপর হামলার ঘটনা ঘটে বলে তারা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে।

নিহত তরুণীর নাম দিয়া মনি নবনী (২০)। তিনি রাজধানীর বোরহান উদ্দিন কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। আহত ব্যক্তিরা হলেন দিয়ার মা নুসরাত জাহান মৌসুমী (৪২), ভাই মুয়াজ আহমেদ (১৫) ও বোন জয়া (১২)।

পুলিশ বলছে, এ হামলায় জড়িত অভিযোগে আবু মুসা (৪৫) নামের একজনকে ঘটনাস্থল থেকে আহত অবস্থায় আটক করা হয়। তিনি দিয়াদের বাড়ির নির্মাণকাজের ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছিলেন।

আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা গাড়িচালক বিল্লাল হোসেন বলেন, গতকাল রাতে আবু মুসা ধারালো অস্ত্র দিয়ে পরিবারটির সদস্যদের কুপিয়ে আহত করেন। এ সময় তিনি নিজেও আহত হন। আহত ব্যক্তিদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসেন। তাঁরা তাঁদের উদ্ধার করেন আর মুসাকে আটক করেন।

বিল্লাল আরও বলেন, নির্মাণকাজের টাকাপয়সা নিয়ে বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, দিয়ার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আহত মুসা পুলিশি পাহারায় চিকিৎসাধীন।

