খুলনা ও ফরিদপুরে পৃথক অভিযানে দুটি হত্যা মামলার দুজন আসামি গ্রেপ্তার

খুলনা ও ফরিদপুরে পৃথক অভিযান চালিয়ে দুটি হত্যা মামলার প্রধান দুজন আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০।
গত রোববার পৃথক অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব সদর দপ্তর এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের চুনকুটিয়ায় সৎছেলেকে হত্যার ঘটনায় করা মামলার পলাতক আসামি আজহারুল সরদারকে (৩৬) খুলনার হরিণটানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি গত ১৪ আগস্ট রাতে তাঁর ভাড়াবাড়িতে সৎছেলে রাকিবুল সরদারকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছেন।
অন্যদিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা এলাকার একটি বিল থেকে বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধারের ঘটনায় করা মামলার প্রধান আসামি জহুরুল মুন্সী ওরফে সুলতান জহিরকে (২৫) র্যাব-১০ ভাঙ্গার চারালদিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় তাঁর বাড়ি থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরি, রক্তমাখা জামাকাপড়, জুতাসহ ভিকটিমের মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জহুরুল মুন্সী রেদোয়ান নামের এক তরুণকে ছুরি দিয়ে হত্যা করে লাশ বিলের পানিতে ফেলার কথা স্বীকার করেছেন বলে জানায় র্যাব।