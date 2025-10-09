রাজধানীর নিউমার্কেট ও পল্লবী এলাকায় পুলিশের বিশেষ অভিযান, গ্রেপ্তার ৩০

রাজধানীর নিউমার্কেট ও পল্লবী এলাকায় গতকাল বুধবার দিনভর বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। এ সময় তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক ও মাদক বিক্রির দুই লাখ ৯২ হাজার ৯৯০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ডিএমপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন— মো. সজল মিয়া (৪২), মো. বজলু (৩৯), মো. জহির (৪০), মো. মনির হোসেন (৩৮), মো. ইউসুফ (৩৯), মো. হবিবুর রহমান (৪০), আশরাফুল ইসলাম (১৯), মো. সাহাবুদ্দিন (৪০), মো. মহিউদ্দিন (২২), মো. আরমান (৩০), মো. শাকিল (২০), মো. সুজন (২৫), মো. নাহিদ হাসান (২৪), মো. কাওসার (১৮), মো. জাহিদ (২২), মো. রিয়াজ (১৯), মো. আবদুল করিম (২০), স্বপন হোসেন (৩৫), মো. নবাব (২২), মো. সোহেল (২০), মো. রফিক (২৩), মো. কবির আহমেদ (২০), মো. আরিফ (২১), মো. খাইরুল ইসলাম (২০), বিশাদ হাসান (২৩), মো. শাকিল, মো. সোহান আহম্মেদ (২২), মো. তুষার খান (২৫) ও মো. হাফিজুল ইসলাম (২২)।
এঁদের মধ্যে নিউমার্কেট থানা–পুলিশ ৯ জন এবং পল্লবী থানা-পুলিশ ২১ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা নিয়মিত মামলা, পরোয়ানাভুক্ত আসামি ও বিভিন্ন অপরাধে জড়িত বলে ডিএমপির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।