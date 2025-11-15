আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম
আশরাফুল হোসেন আলম ওরফে হিরো আলম
রিয়া মনির মামলায় হিরো আলম গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

সাবেক স্ত্রী রিয়া মনির করা হত্যাচেষ্টা মামলায় কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশরাফুল আলমকে (হিরো আলম) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে রাজধানীর রামপুরা উলনের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান তাঁকে গ্রেপ্তার করে হাতিরঝিল থানার পুলিশ।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার মো. ইবনে মিজান। তিনি প্রথম আলোক বলেন, গত ২৩ জুন হত্যাচেষ্টা, মারধর ও ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগে হিরো আলমের বিরুদ্ধে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে মামলা করেন রিয়া মনি। ওই মামলায় আহসান হাবিব সেলিম নামের আরেকজনকে আসামি করা হয়েছে। গত ১২ নভেম্বর হিরো আালমের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন সিএমএম আদালতের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াহিদুজ্জামান। ওই পরোয়ানার ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

মামলার অভিযোগ অনুযায়ী, সম্প্রতি হিরো আলম ও বাদী রিয়া মনির মধ্যে মনোমালিন্য হয়। এরপর হিরো আলম বাদীকে তালাক দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেন। গত ২১ জুন বাদীর পরিবারের সঙ্গে মীমাংসা করার জন্য হাতিরঝিল থানা এলাকায় একটি বাসায় ডাকা হয়। এ সময় হিরো আলমসহ ১০ থেকে ১২ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বাদী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। পরে তাঁরা বাদীর বর্তমান বাসায় বেআইনিভাবে প্রবেশ করে কাঠের লাঠি দিয়ে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশে মারধর করেন। ওই হামলায় বাদীর শরীরে জখম সৃষ্টি হয়। এ সময় তাঁর গলায় থাকা দেড় ভরি ওজনের সোনার চেইন চুরি হয়।

