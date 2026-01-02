অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে চাঁদাবাজির অভিযোগে গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর শাহ আলী থানার গড়ান চটবাড়ি এলাকা থেকে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। তাঁদের কাছ থেকে তিনটি গুলিসহ একটি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তির হলেন ফাইজুর রহমান মুক্তি ওরফে ডন মুক্তি (৫৫), শাকির আহম্মেদ ওরফে সুমন ওরফে হকি সুমন (৪৫) এবং গোলাম মোস্তাফা কামাল ওরফে বাপ্পি ওরফে সুটার বাপ্পি (৪৫)।
আজ শুক্রবার র্যাব-৪–এর উপপরিচালক ও গণমাধ্যম শাখার কর্মকর্তা মেজর আবরার ফয়সাল সাদির পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল রাতে র্যাব-৪–এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শাহ আলী থানার গড়ান চটবাড়ি বেড়িবাঁধ এলাকায় অভিযান চালিয়ে শীর্ষ সন্ত্রাসী ফাইজুর, শাকির ও গোলাম মোস্তফাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরে পল্লবীর লালমাটি উচ্চবিদ্যালয়–সংলগ্ন এলাকা থেকে ১টি বিদেশি পিস্তল, ১টি ম্যাগাজিন ও ১১টি গুলি উদ্ধার করে। এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, তিনটি গুলিসহ আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী মো. সজীব ইসলাম ওরফে ভাগিনা সজীবকে (২২) র্যাব-৪–এর একটি দল আটক করে।
র্যাব কর্মকর্তা আবরার ফয়সাল প্রথম আলোকে বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তাঁরা পল্লবী এলাকায় থাকেন এবং তাঁদের কাছে অবৈধ অস্ত্র রয়েছে। এ অস্ত্র দিয়ে তাঁরা মহানগরের মিরপুর, পল্লবী, রূপনগর, শাহ আলী থানাসহ আশপাশের এলাকার মানুষদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে চাঁদাবাজিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে আসছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ঢাকার বিভিন্ন থানায় হত্যা, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, অস্ত্র, মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে।
র্যাব জানায়, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও শীর্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের জন্য র্যাব দেশব্যাপী সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করছে।