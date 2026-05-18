মোহাম্মদপুরে বৈদ্যুতিক খুঁটির নিচে খুঁড়ে পাওয়া গেল মানুষের মাথার খুলি ও হাড়

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কাদেরাবাদ হাউজিং এলাকায় একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির নিচে খুঁড়ে মানুষের মাথার খুলিসহ হাড়ের অংশবিশেষ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মোহাম্মদপুর থানার পুলিশ জানায়, আজ সোমবার বেলা তিনটার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯–এ খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে কাদেরাবাদ হাউজিংয়ের ২ নম্বর সড়কের সি ব্লকের ৭ নম্বর বাড়ির সামনে বৈদ্যুতিক খুঁটির গোড়া থেকে মাথার খুলিসহ বিভিন্ন হাড়ের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়।
পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা সাংবাদিকদের এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, হাড়ের যে অংশগুলো উদ্ধার করা হয়েছে, তা থেকে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি কারা সেখানে হাড়গুলো ফেলে গেছে, সেটাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।