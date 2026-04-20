ছুরিকাঘাত
ছুরিকাঘাত
অপরাধ

ছুরিকাঘাতে জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক আহত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

রাজধানীর মহাখালীতে ছুরিকাঘাতে জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের উপপরিচালক আহত হয়েছেন। তাঁর নাম আহমদ হোসেন (৫০)। আজ সোমবার বিকেলে মহাখালীর ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত অবস্থায় আহমদ হোসেনকে প্রথমে ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক মোস্তাক আহামেদ বলেন, আহমদ হোসেনের হাত, বাঁ বাহু ও পিঠে ছুরিকাঘাতের জখম রয়েছে।

পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে আহমদ হোসেনের সঙ্গে ঢামেকে আসা এক ব্যক্তি বলেন, দুই মাস আগে ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে যোগ দেন আহমদ হোসেন। এর আগে তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শৃঙ্খলা কমিটির পরিচালক ছিলেন। ইজিপির মাধ্যমে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার জন্য দুই সপ্তাহ আগে একজন তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন।

আহত উপপরিচালক আহমদ হোসেন বলেন, বিকেলে ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পেছনে বাসায় যাচ্ছিলেন তিনি। এ সময় দুই যুবক তাঁর পথ রোধ করার পর ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। হুমকির বিষয়ে জানতে চাইলে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, টেন্ডার পাওয়ার জন্য তাঁকে অনেকেই ফোন দিয়েছে।

